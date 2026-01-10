$42.990.27
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Китай
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами після розмови з Трампом

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент Колумбії Густаво Петро звинуватив США в імперіалізмі, а агентів міграційної служби (ICE) порівняв із "нацистськими бригадами". Це сталося після інциденту в Міннеаполісі, де агент ICE застрелив жінку.

Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами після розмови з Трампом

Президент Колумбії Густаво Петро відновив гостру критику на адресу Вашингтона лише за кілька днів після телефонної розмови з Дональдом Трампом. В інтерв'ю BBC він звинуватив США в імперіалізмі, а агентів міграційної служби (ICE) порівняв із "нацистськими бригадами", пише УНН.

Деталі

Попри те, що Трамп назвав їхній діалог у середу "великою честю", Петро швидко повернувся до жорстких заяв. Приводом став інцидент у Міннеаполісі, де агент ICE застрелив жінку.

"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки05.01.26, 06:20 • 59652 перегляди

Для нас ICE діє як нацистські та фашистські бригади. Вони не просто переслідують латиноамериканців, вони вбивають громадян США

- заявив Петро.

Загроза конфлікту та майбутня зустріч

Колумбійський лідер назвав загрозу американського вторгнення реальною та попередив, що це може спровокувати громадянську війну. Попри це, Трамп підтвердив, що зустрінеться з Петром у Білому домі в перший тиждень лютого.

Очікується, що сторони обговорять боротьбу з наркотрафіком (Трамп незадоволений рекордним виробництвом кокаїну в Колумбії) та ситуацію у Венесуелі. Нагадаємо, що наразі Петро перебуває під особистими санкціями США, а його американську візу скасовано. 

Президент Колумбії закликав Трампа “припинити зводити наклепи” після звинувачень у наркоторгівлі05.01.26, 19:05 • 4320 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Густаво Петро
Колумбія
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки