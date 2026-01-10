Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами після розмови з Трампом
Київ • УНН
Президент Колумбії Густаво Петро звинуватив США в імперіалізмі, а агентів міграційної служби (ICE) порівняв із "нацистськими бригадами". Це сталося після інциденту в Міннеаполісі, де агент ICE застрелив жінку.
Президент Колумбії Густаво Петро відновив гостру критику на адресу Вашингтона лише за кілька днів після телефонної розмови з Дональдом Трампом. В інтерв'ю BBC він звинуватив США в імперіалізмі, а агентів міграційної служби (ICE) порівняв із "нацистськими бригадами", пише УНН.
Деталі
Попри те, що Трамп назвав їхній діалог у середу "великою честю", Петро швидко повернувся до жорстких заяв. Приводом став інцидент у Міннеаполісі, де агент ICE застрелив жінку.
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки05.01.26, 06:20 • 59652 перегляди
Для нас ICE діє як нацистські та фашистські бригади. Вони не просто переслідують латиноамериканців, вони вбивають громадян США
Загроза конфлікту та майбутня зустріч
Колумбійський лідер назвав загрозу американського вторгнення реальною та попередив, що це може спровокувати громадянську війну. Попри це, Трамп підтвердив, що зустрінеться з Петром у Білому домі в перший тиждень лютого.
Очікується, що сторони обговорять боротьбу з наркотрафіком (Трамп незадоволений рекордним виробництвом кокаїну в Колумбії) та ситуацію у Венесуелі. Нагадаємо, що наразі Петро перебуває під особистими санкціями США, а його американську візу скасовано.
Президент Колумбії закликав Трампа “припинити зводити наклепи” після звинувачень у наркоторгівлі05.01.26, 19:05 • 4320 переглядiв