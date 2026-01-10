Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами після розмови з Трампом

Президент Колумбії Густаво Петро відновив гостру критику на адресу Вашингтона лише за кілька днів після телефонної розмови з Дональдом Трампом. В інтерв'ю BBC він звинуватив США в імперіалізмі, а агентів міграційної служби (ICE) порівняв із "нацистськими бригадами", пише УНН.

Попри те, що Трамп назвав їхній діалог у середу "великою честю", Петро швидко повернувся до жорстких заяв. Приводом став інцидент у Міннеаполісі, де агент ICE застрелив жінку.

Для нас ICE діє як нацистські та фашистські бригади. Вони не просто переслідують латиноамериканців, вони вбивають громадян США