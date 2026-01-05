Президент Колумбії закликав Трампа “припинити зводити наклепи” після звинувачень у наркоторгівлі

$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 10624 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 21010 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 17369 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 23875 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 32813 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 89693 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 66408 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 91475 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 97242 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 68143 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto5 січня, 09:55 • 16990 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 22173 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку12:06 • 15636 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 12230 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 23973 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 21014 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 24029 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 89694 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 153185 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 170499 перегляди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Михайло Федоров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Село
Венесуела
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 50772 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 45414 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 42873 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 51046 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 96246 перегляди
Президент Колумбії закликав Трампа “припинити зводити наклепи” після звинувачень у наркоторгівлі

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Президент Колумбії Густаво Петро публічно відкинув погрози та звинувачення Дональда Трампа щодо його причетності до наркоторгівлі. Трамп пригрозив Колумбії військовими діями, звинувативши Петра в сприянні виробництву та продажу кокаїну.

Президент Колумбії закликав Трампа “припинити зводити наклепи” після звинувачень у наркоторгівлі

Президент Колумбії Густаво Петро публічно відкинув погрози та звинувачення з боку президента США Дональда Трампа, який заявив, що колумбійський лідер нібито причетний до наркоторгівлі. Про це повідомляє The Gardian, передає УНН.

Деталі

У неділю Трамп пригрозив Колумбії аналогічними військовими діями, як і рейд у Венесуелі минулого тижня, заявивши, що Колумбією "керує хвора людина, якій подобається виробляти кокаїн і продавати його Сполученим Штатам", але що він "недовго цим займатиметься".

Густаво Петро відкинув ці звинувачення, наголосивши, що його "ім’я не фігурує в судових протоколах". 

"Припини зводити на мене наклепи, пане Трампе" - заявив Петро в етері програми X, стверджує видання.

А крім того, додав: "Не так погрожують президенту Латинської Америки, який вийшов зі збройної боротьби, а потім з боротьби колумбійського народу за мир".

Окрім цього, Петро різко розкритикував військові дії адміністрації Трампа в регіоні та звинуватив Вашингтон у викраденні Мадуро "без законних підстав", повідомляє Agence France-Presse. У пізнішому дописі в X він додав: "Друзі не бомбардують".

Нагадаємо

Дональд Трамп пригрозив Колумбії військовою операцією, звинувативши президента Густаво Петро у сприянні наркоторгівлі. Це сталося після затримання Ніколаса Мадуро, що свідчить про посилення тиску США на латиноамериканських лідерів.

Алла Кіосак

Новини Світу
The Guardian
Густаво Петро
Колумбія
Венесуела
Дональд Трамп