Президент Колумбії закликав Трампа “припинити зводити наклепи” після звинувачень у наркоторгівлі
Президент Колумбії Густаво Петро публічно відкинув погрози та звинувачення Дональда Трампа щодо його причетності до наркоторгівлі. Трамп пригрозив Колумбії військовими діями, звинувативши Петра в сприянні виробництву та продажу кокаїну.
Президент Колумбії Густаво Петро публічно відкинув погрози та звинувачення з боку президента США Дональда Трампа, який заявив, що колумбійський лідер нібито причетний до наркоторгівлі. Про це повідомляє The Gardian, передає УНН.
Деталі
У неділю Трамп пригрозив Колумбії аналогічними військовими діями, як і рейд у Венесуелі минулого тижня, заявивши, що Колумбією "керує хвора людина, якій подобається виробляти кокаїн і продавати його Сполученим Штатам", але що він "недовго цим займатиметься".
Густаво Петро відкинув ці звинувачення, наголосивши, що його "ім’я не фігурує в судових протоколах".
"Припини зводити на мене наклепи, пане Трампе" - заявив Петро в етері програми X, стверджує видання.
А крім того, додав: "Не так погрожують президенту Латинської Америки, який вийшов зі збройної боротьби, а потім з боротьби колумбійського народу за мир".
Окрім цього, Петро різко розкритикував військові дії адміністрації Трампа в регіоні та звинуватив Вашингтон у викраденні Мадуро "без законних підстав", повідомляє Agence France-Presse. У пізнішому дописі в X він додав: "Друзі не бомбардують".
Дональд Трамп пригрозив Колумбії військовою операцією, звинувативши президента Густаво Петро у сприянні наркоторгівлі. Це сталося після затримання Ніколаса Мадуро, що свідчить про посилення тиску США на латиноамериканських лідерів.