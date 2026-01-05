Президент Колумбии призвал Трампа "прекратить клеветать" после обвинений в наркоторговле

Президент Колумбии Густаво Петро публично отверг угрозы и обвинения со стороны президента США Дональда Трампа, который заявил, что колумбийский лидер якобы причастен к наркоторговле. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

В воскресенье Трамп пригрозил Колумбии аналогичными военными действиями, как и рейд в Венесуэле на прошлой неделе, заявив, что Колумбией "руководит больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам", но что он "недолго этим будет заниматься".

Густаво Петро отверг эти обвинения, подчеркнув, что его "имя не фигурирует в судебных протоколах".

"Прекрати клеветать на меня, господин Трамп", - заявил Петро в эфире программы X, утверждает издание.

А кроме того, добавил: "Не так угрожают президенту Латинской Америки, который вышел из вооруженной борьбы, а затем из борьбы колумбийского народа за мир".

Кроме этого, Петро резко раскритиковал военные действия администрации Трампа в регионе и обвинил Вашингтон в похищении Мадуро "без законных оснований", сообщает Agence France-Presse. В более позднем сообщении в X он добавил: "Друзья не бомбят".

Напомним

Дональд Трамп пригрозил Колумбии военной операцией, обвинив президента Густаво Петро в содействии наркоторговле. Это произошло после задержания Николаса Мадуро, что свидетельствует об усилении давления США на латиноамериканских лидеров.