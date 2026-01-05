$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 10761 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 21396 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 17544 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
12:32 • 24044 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
5 января, 09:38 • 32943 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
5 января, 09:07
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 89858 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52
4 января, 15:52 • 66461 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
4 января, 15:39 • 91519 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
4 января, 11:20 • 97258 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34
4 января, 09:34 • 68167 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Президент Колумбии призвал Трампа "прекратить клеветать" после обвинений в наркоторговле

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Президент Колумбии Густаво Петро публично отверг угрозы и обвинения Дональда Трампа относительно его причастности к наркоторговле. Трамп пригрозил Колумбии военными действиями, обвинив Петро в содействии производству и продаже кокаина.

Президент Колумбии призвал Трампа "прекратить клеветать" после обвинений в наркоторговле

Президент Колумбии Густаво Петро публично отверг угрозы и обвинения со стороны президента США Дональда Трампа, который заявил, что колумбийский лидер якобы причастен к наркоторговле. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

В воскресенье Трамп пригрозил Колумбии аналогичными военными действиями, как и рейд в Венесуэле на прошлой неделе, заявив, что Колумбией "руководит больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам", но что он "недолго этим будет заниматься".

Густаво Петро отверг эти обвинения, подчеркнув, что его "имя не фигурирует в судебных протоколах".

"Прекрати клеветать на меня, господин Трамп", - заявил Петро в эфире программы X, утверждает издание.

А кроме того, добавил: "Не так угрожают президенту Латинской Америки, который вышел из вооруженной борьбы, а затем из борьбы колумбийского народа за мир".

Кроме этого, Петро резко раскритиковал военные действия администрации Трампа в регионе и обвинил Вашингтон в похищении Мадуро "без законных оснований", сообщает Agence France-Presse. В более позднем сообщении в X он добавил: "Друзья не бомбят".

Напомним

Дональд Трамп пригрозил Колумбии военной операцией, обвинив президента Густаво Петро в содействии наркоторговле. Это произошло после задержания Николаса Мадуро, что свидетельствует об усилении давления США на латиноамериканских лидеров.

Алла Киосак

Новости Мира
Хранитель
Густаво Петро
Колумбия
Венесуэла
Дональд Трамп