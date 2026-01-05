"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки
Дональд Трамп пригрозив Колумбії військовою операцією, звинувативши президента Густаво Петро у сприянні наркоторгівлі. Це сталося після затримання Ніколаса Мадуро, що свідчить про посилення тиску США на латиноамериканських лідерів.
Президент США Дональд Трамп у неділю, 4 січня, виступив із різким попередженням на адресу уряду Колумбії, не виключивши можливості проведення військової операції в цій країні. Заява пролунала на борту президентського літака Air Force One під час повернення Трампа до Вашингтона, пише УНН.
Деталі
Американський лідер піддав жорсткій критиці президента Колумбії Густаво Петро, звинувативши його у сприянні наркоторгівлі. Трамп натякнув, що колумбійське керівництво може стати наступною ціллю після успішного затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
Колумбія також дуже хвора, нею керує хвора людина, якій подобається виробляти кокаїн і продавати його Сполученим Штатам, і він недовго цим займатиметься
На пряме запитання про ймовірність початку військової операції проти Колумбії президент США відповів: "Мені це звучить добре".
Контекст регіональної напруженості
Ці погрози пролунали лише через день після того, як спецпідрозділи США в ході операції "Абсолютна рішучість" захопили Ніколаса Мадуро в Каракасі та доставили його до Нью-Йорка. Адміністрація Трампа розглядає боротьбу з наркотрафіком як пріоритет національної безпеки та використовує силовий тиск на лідерів латиноамериканських країн, яких вважає причетними до контрабанди наркотиків.
Раніше Трамп вже називав Густаво Петро "порушником спокою" та радив йому "остерігатися", заявляючи про наявність у Колумбії численних "фабрик" із виробництва кокаїну, що працюють на ринок США.
