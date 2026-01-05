$42.170.00
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 30586 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 51247 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 36779 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 48191 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 54889 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 60123 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56340 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51438 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66948 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дональд Трамп пригрозив Колумбії військовою операцією, звинувативши президента Густаво Петро у сприянні наркоторгівлі. Це сталося після затримання Ніколаса Мадуро, що свідчить про посилення тиску США на латиноамериканських лідерів.

"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки

Президент США Дональд Трамп у неділю, 4 січня, виступив із різким попередженням на адресу уряду Колумбії, не виключивши можливості проведення військової операції в цій країні. Заява пролунала на борту президентського літака Air Force One під час повернення Трампа до Вашингтона, пише УНН.

Деталі

Американський лідер піддав жорсткій критиці президента Колумбії Густаво Петро, звинувативши його у сприянні наркоторгівлі. Трамп натякнув, що колумбійське керівництво може стати наступною ціллю після успішного затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Колумбія також дуже хвора, нею керує хвора людина, якій подобається виробляти кокаїн і продавати його Сполученим Штатам, і він недовго цим займатиметься

- заявив Трамп журналістам.

Колумбія призупиняє обмін розвідданими зі США: лідер країни озвучив причину12.11.25, 06:01 • 4783 перегляди

На пряме запитання про ймовірність початку військової операції проти Колумбії президент США відповів: "Мені це звучить добре".

Контекст регіональної напруженості

Ці погрози пролунали лише через день після того, як спецпідрозділи США в ході операції "Абсолютна рішучість" захопили Ніколаса Мадуро в Каракасі та доставили його до Нью-Йорка. Адміністрація Трампа розглядає боротьбу з наркотрафіком як пріоритет національної безпеки та використовує силовий тиск на лідерів латиноамериканських країн, яких вважає причетними до контрабанди наркотиків.

Раніше Трамп вже називав Густаво Петро "порушником спокою" та радив йому "остерігатися", заявляючи про наявність у Колумбії численних "фабрик" із виробництва кокаїну, що працюють на ринок США. 

США запровадили санкції проти президента Колумбії та його найближчого оточення24.10.25, 22:52 • 4057 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Air Force One
Ніколас Мадуро
Густаво Петро
Колумбія
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки