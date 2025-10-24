$41.900.14
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
16:33
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
24 жовтня, 15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
24 жовтня, 12:13
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
США запровадили санкції проти президента Колумбії та його найближчого оточення

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Адміністрація Трампа запровадила санкції проти президента Колумбії Густаво Петро, його дружини, сина та міністра внутрішніх справ за ймовірну торгівлю наркотиками. Це загострило відносини між двома країнами, незважаючи на відсутність доказів причетності Петро до наркоторгівлі.

США запровадили санкції проти президента Колумбії та його найближчого оточення

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти президента Колумбії та членів його найближчого оточення за ймовірну торгівлю наркотиками, що загострило протистояння між двома країнами, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Заходи, оголошені в п'ятницю Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, спрямовані проти президента Густаво Петро, ​​його дружини, одного з його синів, а також міністра внутрішніх справ і колишнього керівника його передвиборчої кампанії Армандо Бенедетті.

Усіх чотирьох було додано до "списку спеціально визначених громадян", хоча влада США ще не надала доказів того, що Петро є наркоторговцем.

Трамп назвав Петро "нелегальним лідером наркоторгівлі", звинувативши його в тому, що він дозволяє процвітати торгівлі наркотиками. Незважаючи на це, країні досі вдавалося уникнути нищівних мит, оскільки колумбійські бізнес-лідери лобіювали, щоб переконати посадовців адміністрації Трампа, що відносини сягають набагато глибше, ніж Петро, ​​якого в будь-якому разі не буде наступного року.

Додамо

Цього тижня державний секретар Марко Рубіо заявив, що Петро був "божевільним", але додав, що колумбійська влада загалом все ще дуже проамериканська.

П'ятнична заява з'явилася після вересневого рішення Трампа "позбавити Колумбію статусу партнера в боротьбі з наркотиками", віднісши давнього союзника США до тієї ж категорії, що й Венесуела, Болівія, Афганістан та М'янма. Петро також скасували візу США після того, як він закликав війська не підкорятися наказу Трампа.

ВМС США знищили підводний човен з наркотиками, що прямував до країни - Трамп18.10.25, 23:33 • 12046 переглядiв

"Боротьба з незаконним обігом наркотиків протягом десятиліть фактично привела мене до цього заходу від уряду суспільства, якому ми так допомогли стримати споживання кокаїну", – написав Петро в дописі в соціальних мережах після оголошення санкцій.

Міністр внутрішніх справ Бенедетті назвав санкції несправедливими та заперечив свою причетність до незаконного обігів наркотиків у дописі на X.

Що ще відомо?

Видання заважує, що Колумбія зараз перебуває в центрі найбільшого кокаїнового буму в історії, виробляючи більш ніж у шість разів більше наркотиків, ніж коли Пабло Ескобара застрелили в 1993 році. Вирощування кокаїнових кущів, сировини для виробництва наркотику, минулого року зросло до 253 000 гектарів, чого достатньо для виробництва понад 2600 тонн кокаїну, що перевищує обсяг виробництва Перу та Болівії разом узятих.

Андська країна історично була близьким союзником Вашингтона і є одним з найбільших одержувачів допомоги США цього століття, отримавши близько 14 мільярдів доларів, включаючи військову техніку та навчання для боротьби з наркокартелями та марксистськими повстанцями. Але відносини між Трампом і Петро швидко погіршилися, оскільки два лідери мали дуже різні підходи до війни з наркотиками, міграції та відносин з Венесуелою.

Антоніна Туманова

