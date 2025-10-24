$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 11213 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
16:33 • 16231 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 17217 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 22328 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 20402 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 36842 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24708 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
24 октября, 12:13 • 19652 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27820 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 73293 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
США ввели санкции против президента Колумбии и его ближайшего окружения

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Администрация Трампа ввела санкции против президента Колумбии Густаво Петро, его жены, сына и министра внутренних дел за предполагаемую торговлю наркотиками. Это обострило отношения между двумя странами, несмотря на отсутствие доказательств причастности Петро к наркоторговле.

США ввели санкции против президента Колумбии и его ближайшего окружения

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против президента Колумбии и членов его ближайшего окружения за предполагаемую торговлю наркотиками, что обострило противостояние между двумя странами, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Меры, объявленные в пятницу Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, направлены против президента Густаво Петро, его жены, одного из его сыновей, а также министра внутренних дел и бывшего руководителя его предвыборной кампании Армандо Бенедетти.

Все четверо были добавлены в "список специально обозначенных граждан", хотя власти США еще не предоставили доказательств того, что Петро является наркоторговцем.

Трамп назвал Петро "нелегальным лидером наркоторговли", обвинив его в том, что он позволяет процветать торговле наркотиками. Несмотря на это, стране до сих пор удавалось избежать сокрушительных пошлин, поскольку колумбийские бизнес-лидеры лоббировали, чтобы убедить чиновников администрации Трампа, что отношения заходят намного глубже, чем Петро, которого в любом случае не будет в следующем году.

Добавим

На этой неделе государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Петро был "сумасшедшим", но добавил, что колумбийские власти в целом все еще очень проамериканские.

Пятничное заявление появилось после сентябрьского решения Трампа "лишить Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотиками", отнеся давнего союзника США к той же категории, что и Венесуэла, Боливия, Афганистан и Мьянма. Петро также отменили визу США после того, как он призвал войска не подчиняться приказу Трампа.

ВМС США уничтожили подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся в страну - Трамп18.10.25, 23:33 • 12046 просмотров

"Борьба с незаконным оборотом наркотиков на протяжении десятилетий фактически привела меня к этой мере от правительства общества, которому мы так помогли сдержать потребление кокаина", – написал Петро в сообщении в социальных сетях после объявления санкций.

Министр внутренних дел Бенедетти назвал санкции несправедливыми и отрицал свою причастность к незаконному обороту наркотиков в сообщении на X.

Что еще известно?

Издание отмечает, что Колумбия сейчас находится в центре крупнейшего кокаинового бума в истории, производя более чем в шесть раз больше наркотиков, чем когда Пабло Эскобара застрелили в 1993 году. Выращивание кокаиновых кустов, сырья для производства наркотика, в прошлом году выросло до 253 000 гектаров, чего достаточно для производства более 2600 тонн кокаина, что превышает объем производства Перу и Боливии вместе взятых.

Андская страна исторически была близким союзником Вашингтона и является одним из крупнейших получателей помощи США в этом столетии, получив около 14 миллиардов долларов, включая военную технику и обучение для борьбы с наркокартелями и марксистскими повстанцами. Но отношения между Трампом и Петро быстро ухудшились, поскольку два лидера имели очень разные подходы к войне с наркотиками, миграции и отношениям с Венесуэлой.

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Перу
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Густаво Петро
Колумбия
Венесуэла
Афганистан
Мьянма
Дональд Трамп