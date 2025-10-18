ВМС США уничтожили подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся в страну - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что под его руководством американские Военно-морские силы уничтожили "очень большую подводную лодку", которая перевозила запрещенные наркотики и двигалась в США по известному транзитному маршруту наркоторговли. Двух членов экипажа удалось взять в плен. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

Детали

По словам Трампа, разведка США подтвердила, что судно было загружено "преимущественно фентанилом и другими запрещенными наркотиками". На борту находились четверо "известных наркотеррористов", двое из которых были убиты; двое выжили и будут возвращены в страны их происхождения - Эквадор и Колумбию - для задержания и судебного преследования.

Американский лидер также сообщил, что во время удара ни один военнослужащий Вооруженных сил США не пострадал.

В сообщении президент дал прямую оценку угрозы от судна и собственные действия; в частности он написал:

"Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку, перевозившую наркотики и направлявшуюся в Соединенные Штаты по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли…По меньшей мере 25 000 американцев погибли бы, если бы я позволил этой подводной лодке выйти на берег…Ни один военнослужащий Вооруженных сил США не пострадал во время этого удара. Под моим руководством Соединенные Штаты Америки не будут мириться с наркотеррористами, торгующими незаконными наркотиками на суше или на море", - отметил Трамп.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по судну, которое было связано с незаконными наркотеррористическими сетями, недалеко от Венесуэлы.

