ВМС США уничтожили подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся в страну - Трамп

21:14 • 1204 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 5214 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 18934 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 33349 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 26330 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 44569 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67097 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46199 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48499 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36584 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 90034 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 113244 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 138288 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 103149 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 127952 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Александр Стабб
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Государственная граница Украины
Белый дом
Социальная сеть
Дипломатка
Вашингтон Пост
Google Play
MIM-104 Patriot

ВМС США уничтожили подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся в страну - Трамп

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Дональд Трамп заявил, что американские ВМС уничтожили подводную лодку с фентанилом и другими наркотиками, которая направлялась в США. Двое наркотеррористов были убиты, двое других задержаны и переданы Эквадору и Колумбии.

ВМС США уничтожили подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся в страну - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что под его руководством американские Военно-морские силы уничтожили "очень большую подводную лодку", которая перевозила запрещенные наркотики и двигалась в США по известному транзитному маршруту наркоторговли. Двух членов экипажа удалось взять в плен. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

Детали

По словам Трампа, разведка США подтвердила, что судно было загружено "преимущественно фентанилом и другими запрещенными наркотиками". На борту находились четверо "известных наркотеррористов", двое из которых были убиты; двое выжили и будут возвращены в страны их происхождения - Эквадор и Колумбию - для задержания и судебного преследования.

Американский лидер также сообщил, что во время удара ни один военнослужащий Вооруженных сил США не пострадал.

В сообщении президент дал прямую оценку угрозы от судна и собственные действия; в частности он написал:

"Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку, перевозившую наркотики и направлявшуюся в Соединенные Штаты по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли…По меньшей мере 25 000 американцев погибли бы, если бы я позволил этой подводной лодке выйти на берег…Ни один военнослужащий Вооруженных сил США не пострадал во время этого удара. Под моим руководством Соединенные Штаты Америки не будут мириться с наркотеррористами, торгующими незаконными наркотиками на суше или на море", - отметил Трамп.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по судну, которое было связано с незаконными наркотеррористическими сетями, недалеко от Венесуэлы.

Администрация Трампа разрешила ЦРУ тайные операции в Венесуэле с целью устранения Мадуро - NYT16.10.25, 02:30 • 3586 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Колумбия
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Эквадор