Займалося наркотрафіком: Трамп оголосив про удар по судну біля Венесуели
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про смертельний кінетичний удар по судну, пов'язаному з наркотерористичними мережами, неподалік Венесуели. Шість наркотерористів на борту судна були вбиті, втрат серед американських військ немає.
Президент США Дональд Трамп заявив про удар по судну, яке було пов'язане з незаконними наркотерористичними мережами, неподалік від Венесуели. Про це Трамп написав у своїй соцмережі ТruthSocial, передає УНН.
Згідно з моїми постійними повноваженнями як головнокомандувача, сьогодні вранці міністр оборони віддав наказ про нанесення смертельного кінетичного удару по судну, пов'язаному з визнаною терористичною організацією (DTO), яке займалося наркотрафіком у зоні відповідальності USSOUTHCOM (Південне Командування Збройних сил США - ред.) - неподалік від узбережжя Венесуели. Розвідка підтвердила, що судно займалося наркотрафіком, було пов'язане з незаконними наркотерористичними мережами і рухалося відомим маршрутом DTO. Удар був завданий у міжнародних водах, і шість чоловіків-наркотерористів, що перебували на борту судна, були вбиті
Він додав, що жодних втрат серед американських військ не було.
Нагадаємо
Уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання через останні військові операції США у водах біля узбережжя країни. У листі, адресованому послу росії в ООН та голові Ради Василю Небензі, Венесуела звинуватила адміністрацію Дональда Трампа у прагненні повалити президента Ніколаса Мадуро та загрозі "миру, безпеці й стабільності на регіональному та міжнародному рівнях".