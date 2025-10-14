Займалося наркотрафіком: Трамп оголосив про удар по судну біля Венесуели

$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 10150 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 15684 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 13214 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 24296 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 17634 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 25397 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 14133 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 23274 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11814 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
14 жовтня, 11:14 • 10726 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Популярнi новини
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto14 жовтня, 11:07 • 9292 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців14 жовтня, 11:19 • 7748 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 16711 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 15002 перегляди
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла15:03 • 7190 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 24296 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 25397 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 23274 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 61942 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 62451 перегляди
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 15031 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 16741 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 30701 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 35234 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 36523 перегляди
Займалося наркотрафіком: Трамп оголосив про удар по судну біля Венесуели

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Дональд Трамп заявив про смертельний кінетичний удар по судну, пов'язаному з наркотерористичними мережами, неподалік Венесуели. Шість наркотерористів на борту судна були вбиті, втрат серед американських військ немає.

Займалося наркотрафіком: Трамп оголосив про удар по судну біля Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив про удар по судну, яке було пов'язане з незаконними наркотерористичними мережами, неподалік від Венесуели. Про це Трамп написав у своїй соцмережі ТruthSocial, передає УНН.

Згідно з моїми постійними повноваженнями як головнокомандувача, сьогодні вранці міністр оборони віддав наказ про нанесення смертельного кінетичного удару по судну, пов'язаному з визнаною терористичною організацією (DTO), яке займалося наркотрафіком у зоні відповідальності USSOUTHCOM (Південне Командування Збройних сил США - ред.) - неподалік від узбережжя Венесуели. Розвідка підтвердила, що судно займалося наркотрафіком, було пов'язане з незаконними наркотерористичними мережами і рухалося відомим маршрутом DTO. Удар був завданий у міжнародних водах, і шість чоловіків-наркотерористів, що перебували на борту судна, були вбиті 

- написав Трамп.

Він додав, що жодних втрат серед американських військ не було.

Нагадаємо

Уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання через останні військові операції США у водах біля узбережжя країни. У листі, адресованому послу росії в ООН та голові Ради Василю Небензі, Венесуела звинуватила адміністрацію Дональда Трампа у прагненні повалити президента Ніколаса Мадуро та загрозі "миру, безпеці й стабільності на регіональному та міжнародному рівнях".

Павло Башинський

Новини Світу
Сутички
Ніколас Мадуро
Рада Безпеки ООН
Венесуела
Дональд Трамп