Занималось наркотрафиком: Трамп объявил об ударе по судну у Венесуэлы
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о смертельном кинетическом ударе по судну, связанному с наркотеррористическими сетями, недалеко от Венесуэлы. Шесть наркотеррористов на борту судна были убиты, потерь среди американских войск нет.
Президент США Дональд Трамп заявил об ударе по судну, связанному с незаконными наркотеррористическими сетями, недалеко от Венесуэлы. Об этом Трамп написал в своей соцсети ТruthSocial, передает УНН.
Согласно моим постоянным полномочиям как главнокомандующего, сегодня утром министр обороны отдал приказ о нанесении смертельного кинетического удара по судну, связанному с признанной террористической организацией (DTO), которое занималось наркотрафиком в зоне ответственности USSOUTHCOM (Южное Командование Вооруженных сил США - ред.) - недалеко от побережья Венесуэлы. Разведка подтвердила, что судно занималось наркотрафиком, было связано с незаконными наркотеррористическими сетями и двигалось по известному маршруту DTO. Удар был нанесен в международных водах, и шесть мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту судна, были убиты
Он добавил, что никаких потерь среди американских войск не было.
Напомним
Правительство Венесуэлы обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за последних военных операций США в водах у побережья страны. В письме, адресованном послу России в ООН и председателю Совета Василию Небензе, Венесуэла обвинила администрацию Дональда Трампа в стремлении свергнуть президента Николаса Мадуро и угрозе "миру, безопасности и стабильности на региональном и международном уровнях".