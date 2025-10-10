Венесуела вимагає термінового скликання Ради Безпеки ООН через військові дії США - WP
Київ • УНН
Уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання через військові операції США біля узбережжя країни. Венесуела звинувачує адміністрацію Трампа у прагненні повалити президента Ніколаса Мадуро та загрозі регіональній і міжнародній стабільності.
Уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання через останні військові операції США у водах біля узбережжя країни. У листі, адресованому послу росії в ООН та голові Ради Василю Небензі, Венесуела звинуватила адміністрацію Дональда Трампа у прагненні повалити президента Ніколаса Мадуро та загрозі "миру, безпеці й стабільності на регіональному та міжнародному рівнях". Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.
Деталі
У листі зазначається, що Венесуела очікує можливого "збройного нападу" найближчим часом. Це звернення пролунало після того, як Конгрес США відхилив законопроект, що обмежував би право Трампа застосовувати військову силу проти наркоторговців. З моменту нарощування морських сил США завдали чотири смертельні удари в Карибському басейні, що, за заявою Вашингтона, були спрямовані проти човнів з наркотиками.
Венесуельські винищувачі пролетіли над американським кораблем: Пентагон назвав маневр "провокацією"05.09.25, 09:32 • 5013 переглядiв
Венесуела стверджує, що боротьба з наркоторгівлею є лише приводом для операцій США, а реальна мета – "зміна режиму" і контроль над природними ресурсами країни. У листі посол Самуель Монкада зазначив, що дії США проти Венесуели тривають понад 26 років.
Попри те, що у запиті не уточнюється національність 21 людини, яка загинула під час атак, уряд Венесуели підтвердив факт першої атаки, попередньо сумніваючись у її автентичності через відео Трампа, яке нібито було змонтоване за допомогою штучного інтелекту. Адміністрація США заявила, що три з чотирьох атакованих човнів вийшли з території Венесуели.
Нагадаємо
На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. Президент Дональд Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.
Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа через кілька днів після першого удару США по човну з південноамериканської країни, який, за словами Трампа, перевозив наркоторговців.
Білий дім відхилив пропозицію Ніколаса Мадуро про переговори з Дональдом Трампом. Це сталося після нарощування військово-морського потенціалу США поблизу Венесуели.
7 жовтня Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику Річарду Гренеллу припинити взаємодію з Венесуелою.
8 жовтня Мін'юст США дозволив Трампу завдавати ударів по цілях причетних до наркокартелів Венесуели.