Венесуела вимагає термінового скликання Ради Безпеки ООН через військові дії США - WP

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання через військові операції США біля узбережжя країни. Венесуела звинувачує адміністрацію Трампа у прагненні повалити президента Ніколаса Мадуро та загрозі регіональній і міжнародній стабільності.

Венесуела вимагає термінового скликання Ради Безпеки ООН через військові дії США - WP

Уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання через останні військові операції США у водах біля узбережжя країни. У листі, адресованому послу росії в ООН та голові Ради Василю Небензі, Венесуела звинуватила адміністрацію Дональда Трампа у прагненні повалити президента Ніколаса Мадуро та загрозі "миру, безпеці й стабільності на регіональному та міжнародному рівнях". Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

У листі зазначається, що Венесуела очікує можливого "збройного нападу" найближчим часом. Це звернення пролунало після того, як Конгрес США відхилив законопроект, що обмежував би право Трампа застосовувати військову силу проти наркоторговців. З моменту нарощування морських сил США завдали чотири смертельні удари в Карибському басейні, що, за заявою Вашингтона, були спрямовані проти човнів з наркотиками.

Венесуельські винищувачі пролетіли над американським кораблем: Пентагон назвав маневр "провокацією"05.09.25, 09:32 • 5013 переглядiв

Венесуела стверджує, що боротьба з наркоторгівлею є лише приводом для операцій США, а реальна мета – "зміна режиму" і контроль над природними ресурсами країни. У листі посол Самуель Монкада зазначив, що дії США проти Венесуели тривають понад 26 років.

Попри те, що у запиті не уточнюється національність 21 людини, яка загинула під час атак, уряд Венесуели підтвердив факт першої атаки, попередньо сумніваючись у її автентичності через відео Трампа, яке нібито було змонтоване за допомогою штучного інтелекту. Адміністрація США заявила, що три з чотирьох атакованих човнів вийшли з території Венесуели.

Нагадаємо

На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. Президент Дональд Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.  

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа через кілька днів після першого удару США по човну з південноамериканської країни, який, за словами Трампа, перевозив наркоторговців. 

Білий дім відхилив пропозицію Ніколаса Мадуро про переговори з Дональдом Трампом. Це сталося після нарощування військово-морського потенціалу США поблизу Венесуели.

7 жовтня Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику Річарду Гренеллу припинити взаємодію з Венесуелою. 

8 жовтня Мін'юст США дозволив Трампу завдавати ударів по цілях причетних до наркокартелів Венесуели.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Річард Аллен Ґренелл
Ніколас Мадуро
Міністерство юстиції США
Рада Безпеки ООН
The Washington Post
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки