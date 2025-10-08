$41.320.03
Мін'юст США дозволив Трампу завдавати ударів по цілях причетних до наркокартелів Венесуели - CNN

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Адміністрація Трампа підготувала засекречений юридичний висновок, що виправдовує смертельні удари по широкому списку наркокартелів. У висновку стверджується, що президент має право санкціонувати такі дії, оскільки діяльність картелів становить безпосередню загрозу безпеці американців.

Мін'юст США дозволив Трампу завдавати ударів по цілях причетних до наркокартелів Венесуели - CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила засекречений юридичний документ, який виправдовує завдавання ударів по цілях причетних до наркокартелів Венесуели. Висновок Міністерства юстиції США стверджує, що президент має право санкціонувати такі удари, оскільки діяльність картелів становить безпосередню загрозу безпеці американців, повідомляє CNN із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа підготувала засекречений юридичний висновок, який виправдовує смертельні удари проти секретного та широкого списку картелів та підозрюваних наркоторговців

- повідомляють численні джерела, знайомі з цим питанням.

У висновку, підготовленому Управлінням юридичного консультування Міністерства юстиції США та раніше не публікованому, стверджується, що "президент має право санкціонувати застосування смертоносної сили проти широкого кола картелів, оскільки вони становлять безпосередню загрозу для американців", пише видання.

Список картелів виходить за рамки тих, які адміністрація публічно визначила як терористичні організації

- повідомили джерела.

Експерти з права зазначили, що "схоже це виправдовує нескінченну війну проти секретного списку груп, надаючи президенту повноваження визначати наркоторговців як ворожих комбатантів та негайно вбивати їх без судового розгляду".

Венесуельські винищувачі пролетіли над американським кораблем: Пентагон назвав маневр "провокацією"05.09.25, 09:32 • 5007 переглядiв

Традиційно учасників наркоторгівлі розглядали як злочинців, які мають право на судовий розгляд і захист. Зазвичай берегова охорона затримувала судна з наркотиками та заарештовувала контрабандистів у межах закону.

Якщо висновок OLC, що дозволяє удари по картелях, є настільки широким, як здається, це означатиме, що Міністерство юстиції інтерпретувало президента як такого, що має такі надзвичайні повноваження, що тільки він може вирішувати вести війну набагато ширшу, ніж та, яку Конгрес дозволив після терактів 11 вересня

- сказала Сара Гаррісон, колишня заступниця головного юрисконсульта Міністерства оборони, яка зараз працює старшим аналітиком у Crisis Group.

За цією логікою, будь-яка мала, середня чи велика група, яка здійснює контрабанду наркотиків до США - адміністрація може заявити, що це є нападом на Сполучені Штати, і відповісти смертоносною силою

- сказала Гаррісон, якій CNN розповів про основні напрямки юридичного висновку.

За словами джерел, пам'ятка Міністерства оборони до законодавців минулого тижня, в якій викладено правову основу для серії ударів по суднах у Карибському басейні, (зокрема твердження про те, що США перебувають у "збройному конфлікті" з картелями і що президент визначив, що контрабандисти картелів є "незаконними комбатантами"), значною мірою спиралася на думку OLC.

Законодавці неодноразово зверталися до Міністерства юстиції та Міністерства оборони з проханням надати копію юридичного висновку, зокрема минулого тижня, але відомства досі не надали його Конгресу

- повідомили джерела.

Посадовець, призначений на посаду головного юрисконсульта армії США, Чарльз Янг, заявив законодавцям у вівторок під час слухань, що висновок OLC був підготовлений за участю юристів з усіх служб національної безпеки США.

Сенаторе, висновок Юридичної служби Міністерства юстиції був отриманий завдяки міжвідомчій робочій групі юристів, у якій взяли участь ЦРУ, Державний департамент, юрисконсульт Білого дому, Міністерство юстиції, головний юрисконсульт Міністерства оборони, адвокати суддів у формі голови, які брали участь у цьому рішенні, і Юридична служба видала висновок з цього приводу, пані

- сказав Янг Комітету Сенату з питань збройних сил у відповідь на запитання сенатора-демократа Джинн Шахін.

Але Янг сказав, що Білий дім має оприлюднити цю думку законодавцям.

Це питання, яке належить президенту згідно з його повноваженнями за статтею 2 - надавати цю інформацію Конгресу

- сказав Янг, коли Шахін запитав його, чому ця інформація не була передана Конгресу.

На даний момент це не в моїх силах, враховуючи мою посаду

- сказав він.

Міністерство юстиції не відповіло на запит про коментар щодо висновку OLC.

У вівторок генеральний прокурор Пам Бонді заявила законодавцям під час слухань, що вона не обговорюватиме жодних висновків, які Міністерство юстиції могло чи не могло надати, коли його запитали про законність ударів по суднах у Карибському басейні.

Занепокоєння юристів

На сьогоднішній день американські військові завдали щонайменше чотирьох ударів по суднах, що працюють у Карибському басейні, вбивши людей, яких адміністрація Трампа стверджує "пов’язаними" з наркокартелями, які в останні місяці були визнані терористичними організаціями.

Мадуро заперечив причетність Венесуели до наркотрафіку і запропонував Трампу прямі переговори - Reuters21.09.25, 04:24 • 4881 перегляд

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Міністерство юстиції США
Центральне розвідувальне управління
Державний департамент США
Міністерство оборони США
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки