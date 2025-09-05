$41.370.01
48.200.03
ukenru
06:13 • 996 перегляди
Венесуельські винищувачі пролетіли над американським кораблем: Пентагон назвав маневр "провокацією"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Пентагон назвав маневр венесуельських винищувачів над американським кораблем у Карибському морі "провокацією". Цей інцидент стався на тлі нарощування військової присутності США в регіоні для боротьби з наркотрафіком.

Венесуельські винищувачі пролетіли над американським кораблем: Пентагон назвав маневр "провокацією"

Вашингтон різко відреагував на інцидент у Карибському морі, звинувативши владу Венесуели у спробі перешкодити боротьбі США з наркотрафіком. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Цей надзвичайно провокаційний маневр був розроблений для того, щоб перешкодити нашим операціям з боротьби з наркотиками 

- заявив Пентагон.

Представники оборонного відомства попередили, що "картелю", який, за словами Вашингтона, фактично керує Венесуелою, "наполегливо рекомендується" не втручатися в інші дії американських сил, які діють проти наркоторговців та незаконного обігу наркотиків.

Деталі інциденту залишаються невідомими: офіційно не уточнюється, на якій відстані від корабля пролетіли літаки і де саме перебувало судно. Водночас міністерство інформації Венесуели відмовилося від коментарів.

Як пише Вloomberg, подія сталася лише за кілька днів після того, як США завдали удару по судну, яке нібито перевозило наркотики з Венесуели. Тоді внаслідок атаки загинули 11 осіб, що викликало різку критику як всередині країни, так і за її межами через ймовірні жертви серед цивільних.

Мадуро назвав держсекретаря США "ідіотом"28.03.25, 05:41 • 14953 перегляди

Паралельно Вашингтон нарощує військову присутність у регіоні: до Карибського басейну відправлено кілька кораблів із близько 4000 моряками та морськими піхотинцями. Офіційно це пояснюють спробою перекрити канали наркотрафіку, однак експерти не виключають, що США можуть готуватися до більш радикальних дій проти режиму Ніколаса Мадуро.

Сам венесуельський лідер у відповідь закликав військових резервістів і членів народного ополчення мобілізуватися на місцях. Його виступ пролунала того ж дня, коли державний секретар США Марко Рубіо відвідав Еквадор, щоб заручитися підтримкою регіональних союзників.

Рубіо заявив журналістам, що Вашингтон готовий до нових ударів проти Венесуели та може вдатися до "більш агресивних заходів". 

Нагадаємо

Колишній керівник військової розвідки Венесуели Хуго Армандо Карвахаль Барріос офіційно визнав провину в американському суді. Його звинувачують у причетності до контрабанди наркотиків і незаконного зберігання зброї. За даними слідства, Карвахаль координував постачання кокаїну, використовуючи державні ресурси та структури Венесуели.

Сполучені Штати подвоїли винагороду за арешт лідера Венесуели Ніколаса Мадуро до 50 мільйонів доларів, звинувативши його у наркоторгівлі та зв'язках з терористами.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив про мобілізацію 4,5 мільйона учасників цивільного ополчення. За його словами, цей крок має стати відповіддю на тиск і погрози з боку США, які, як стверджує Каракас, намагаються обґрунтувати можливі військові дії проти країни.

Пізніше США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Президент Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.

Степан Гафтко

