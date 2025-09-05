Венесуэльские истребители пролетели над американским кораблем: Пентагон назвал маневр «провокацией»

$41.370.01
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 18303 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 38291 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 32080 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 35308 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 37935 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 29195 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 24143 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 52280 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 42233 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 294611 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 288033 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 280021 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 43339 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo02:33 • 7286 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 930 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 14631 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 41286 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 30654 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 52277 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Белый дом
Черниговская область
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 16675 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 41286 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 17582 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 23113 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 25014 просмотра
Фокс Ньюс
Шахед-136
Фейковые новости
Ми-8
Венесуэльские истребители пролетели над американским кораблем: Пентагон назвал маневр «провокацией»

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Пентагон назвал маневр венесуэльских истребителей над американским кораблем в Карибском море «провокацией». Этот инцидент произошел на фоне наращивания военного присутствия США в регионе для борьбы с наркотрафиком.

Венесуэльские истребители пролетели над американским кораблем: Пентагон назвал маневр «провокацией»

Вашингтон резко отреагировал на инцидент в Карибском море, обвинив власти Венесуэлы в попытке помешать борьбе США с наркотрафиком. Об этом сообщает Вloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот чрезвычайно провокационный маневр был разработан для того, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотиками 

- заявил Пентагон.

Представители оборонного ведомства предупредили, что "картелю", который, по словам Вашингтона, фактически управляет Венесуэлой, "настоятельно рекомендуется" не вмешиваться в другие действия американских сил, действующих против наркоторговцев и незаконного оборота наркотиков.

Детали инцидента остаются неизвестными: официально не уточняется, на каком расстоянии от корабля пролетели самолеты и где именно находилось судно. В то же время министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев.

Как пишет Вloomberg, событие произошло всего через несколько дней после того, как США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики из Венесуэлы. Тогда в результате атаки погибли 11 человек, что вызвало резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами из-за вероятных жертв среди гражданских.

Мадуро назвал госсекретаря США "идиотом"28.03.25, 05:41 • 14953 просмотра

Параллельно Вашингтон наращивает военное присутствие в регионе: в Карибский бассейн отправлено несколько кораблей с около 4000 моряками и морскими пехотинцами. Официально это объясняют попыткой перекрыть каналы наркотрафика, однако эксперты не исключают, что США могут готовиться к более радикальным действиям против режима Николаса Мадуро.

Сам венесуэльский лидер в ответ призвал военных резервистов и членов народного ополчения мобилизоваться на местах. Его выступление прозвучало в тот же день, когда государственный секретарь США Марко Рубио посетил Эквадор, чтобы заручиться поддержкой региональных союзников.

Рубио заявил журналистам, что Вашингтон готов к новым ударам против Венесуэлы и может прибегнуть к "более агрессивным мерам". 

Напомним

Бывший руководитель военной разведки Венесуэлы Хуго Армандо Карвахаль Барриос официально признал вину в американском суде. Его обвиняют в причастности к контрабанде наркотиков и незаконному хранению оружия. По данным следствия, Карвахаль координировал поставки кокаина, используя государственные ресурсы и структуры Венесуэлы.

Соединенные Штаты удвоили вознаграждение за арест лидера Венесуэлы Николаса Мадуро до 50 миллионов долларов, обвинив его в наркоторговле и связях с террористами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о мобилизации 4,5 миллиона участников гражданского ополчения. По его словам, этот шаг должен стать ответом на давление и угрозы со стороны США, которые, как утверждает Каракас, пытаются обосновать возможные военные действия против страны.

Позже США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Президент Трамп сообщил, что судно действовало от имени наркотеррористической организации Tren de Aragua.

Степан Гафтко

Новости Мира
Николас Мадуро
Пентагон
Венесуэла
Вашингтон
Соединённые Штаты
Эквадор