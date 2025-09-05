Венесуэльские истребители пролетели над американским кораблем: Пентагон назвал маневр «провокацией»

Вашингтон резко отреагировал на инцидент в Карибском море, обвинив власти Венесуэлы в попытке помешать борьбе США с наркотрафиком. Об этом сообщает Вloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот чрезвычайно провокационный маневр был разработан для того, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотиками - заявил Пентагон.

Представители оборонного ведомства предупредили, что "картелю", который, по словам Вашингтона, фактически управляет Венесуэлой, "настоятельно рекомендуется" не вмешиваться в другие действия американских сил, действующих против наркоторговцев и незаконного оборота наркотиков.

Детали инцидента остаются неизвестными: официально не уточняется, на каком расстоянии от корабля пролетели самолеты и где именно находилось судно. В то же время министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев.

Как пишет Вloomberg, событие произошло всего через несколько дней после того, как США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики из Венесуэлы. Тогда в результате атаки погибли 11 человек, что вызвало резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами из-за вероятных жертв среди гражданских.

Мадуро назвал госсекретаря США "идиотом"

Параллельно Вашингтон наращивает военное присутствие в регионе: в Карибский бассейн отправлено несколько кораблей с около 4000 моряками и морскими пехотинцами. Официально это объясняют попыткой перекрыть каналы наркотрафика, однако эксперты не исключают, что США могут готовиться к более радикальным действиям против режима Николаса Мадуро.

Сам венесуэльский лидер в ответ призвал военных резервистов и членов народного ополчения мобилизоваться на местах. Его выступление прозвучало в тот же день, когда государственный секретарь США Марко Рубио посетил Эквадор, чтобы заручиться поддержкой региональных союзников.

Рубио заявил журналистам, что Вашингтон готов к новым ударам против Венесуэлы и может прибегнуть к "более агрессивным мерам".

Напомним

Бывший руководитель военной разведки Венесуэлы Хуго Армандо Карвахаль Барриос официально признал вину в американском суде. Его обвиняют в причастности к контрабанде наркотиков и незаконному хранению оружия. По данным следствия, Карвахаль координировал поставки кокаина, используя государственные ресурсы и структуры Венесуэлы.

Соединенные Штаты удвоили вознаграждение за арест лидера Венесуэлы Николаса Мадуро до 50 миллионов долларов, обвинив его в наркоторговле и связях с террористами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о мобилизации 4,5 миллиона участников гражданского ополчения. По его словам, этот шаг должен стать ответом на давление и угрозы со стороны США, которые, как утверждает Каракас, пытаются обосновать возможные военные действия против страны.

Позже США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Президент Трамп сообщил, что судно действовало от имени наркотеррористической организации Tren de Aragua.