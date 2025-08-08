$50 млн за Мадуро: США оголосили рекордну винагороду за арешт лідера Венесуели

Сполучені Штати подвоїли винагороду за арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро до рекордних 50 мільйонів доларів, звинувативши його у масштабній наркоторгівлі та зв’язках із терористичними угрупованнями. Це найбільша така пропозиція з боку США щодо чинного глави держави. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Вашингтон і Каракас знову на межі дипломатичної кризи. У четвер адміністрація Дональда Трампа зробила безпрецедентний крок - оголосила винагороду у 50 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила, що глава Боліваріанської Республіки є не просто диктатором, а одним із "найнебезпечніших наркоторговців у світі".

Бонді наголосила, що Мадуро безпосередньо пов'язаний із контрабандою десятків тонн кокаїну, зокрема у співпраці з такими структурами, як мексиканський картель Sinaloa ("Сіналоа") та венесуельська банда Tren de Aragua, яку адміністрація Трампа офіційно класифікувала як терористичну організацію. Вона стверджувала, що Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) "вилучило 30 тонн кокаїну, пов'язаного з Мадуро та його соратниками, з яких майже сім тонн пов'язані з самим Мадуро".

Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року, відкидає всі звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими. Його міністр закордонних справ Іван Хіль уже відреагував, назвавши заяву США "жалюгідною провокацією" та спробою відволікти увагу від внутрішніх скандалів у самій Америці.

Мадуро назвав держсекретаря США "ідіотом"

США звинувачують венесуельського лідера не лише в наркотероризмі, а й у систематичних репресіях, фальсифікації виборів і розправі над опозицією. Після скандальних виборів на початку року, що викликали міжнародне обурення, США та ЄС запровадили проти режиму Мадуро нові санкції.

Однак арешт його колишнього союзника, розвідника Уго Карвахаля, у Мадриді та його пізніше визнання вини у США стали ключовим поворотом. Карвахаль, відомий під псевдо El Pollo, нібито пішов на угоду з американським правосуддям і передав критично важливі дані, які можуть стати основою для міжнародного переслідування Мадуро.

Американська адміністрація поки не розкриває, яким чином сподівається реалізувати арешт чинного глави держави. Але рекордна сума винагороди свідчить про серйозність намірів Вашингтона та про поглиблення конфронтації між двома країнами.

Нагадаємо

Екскерівник військової розвідки Венесуели Хуго Армандо Карвахаль Барріос визнав себе винним у торгівлі наркотиками та незаконному володінні зброєю у США. За версією слідства, він організовував поставки кокаїну, діючи в межах венесуельської державної структури.