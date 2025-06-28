Колишній керівник розвідки Венесуели визнав провину у справі про наркотрафік у США

Колишній керівник військової розвідки Венесуели Хуго Армандо Карвахаль Барріос визнав себе винним у федеральному суді Мангеттена у США у справах про торгівлю наркотиками та незаконне володіння зброєю. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Карвахаль, відомий під прізвиськом "Ель Пойо", обіймав керівну посаду в розвідці Венесуели за президентів Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро. За версією слідства, він брав участь в організації поставок кокаїну до США та очолював наркокартель, який діяв у рамках венесуельської державної структури.

У 2023 році його екстрадували до Сполучених Штатів з Іспанії. За інформацією прокуратури, Карвахаль може стати цінним свідком і надати відомості про режим Мадуро, діяльність наркоугруповань і зв’язки Венесуели з Іраном. Йому загрожує довічне ув’язнення.

"Хуго Армандо Карвахаль Барріос колись був одним із найвпливовіших людей у Венесуелі. Протягом багатьох років він та інші посадовці … використовували кокаїн як зброю, заливаючи Нью-Йорк та інші американські міста цією отрутою", — заявив прокурор США Джей Клейтон.

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