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Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США

Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США

Київ • УНН

 • 39535 перегляди

Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Венесуела "погодилася прийняти" громадян своєї країни, депортованих зі Сполучених Штатів. Крім того, країна надасть транспорт назад. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Венесуела погодилася прийняти назад у свою країну всіх венесуельських нелегалів, які були розміщені в США, включно з членами банди Tren de Aragua. Венесуела також погодилася надати транспорт назад,

- написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Деталі

Зазначається, що зміни відбулися після того, як спецпредставник президента США з особливих доручень, Річард Гренелл, зустрівся в п'ятницю в Каракасі з президентом країни Ніколасом Мадуро. Видання пише, що зустріч була примітна з огляду на те, що Вашингтон офіційно не визнає президентства Мадуро, якого лідери опозиції у Венесуелі звинуватили в крадіжці перемоги на виборах у 2024 році.

Зокрема, лідер опозиції Едмундо Гонсалес, якого США визнають обраним президентом Венесуели і який був присутнім на інавгурації Трампа, застеріг Білий дім від укладення угоди з Мадуро про депортаційні рейси.

Також видання додало, що Венесуела лише на короткий час прийняла рейси з репатріації за колишнього президента США Джо Байдена, перш ніж вони перетворилися. Трамп же віддав пріоритет своїй передвиборчій обіцянці про масові депортації, але президент Мадуро раніше відмовився приймати громадян Венесуели, у зв'язку з чим США не могли відправляти венесуельців назад через холодні відносини.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН адміністрація Трампа готується припинити програму Байдена, яка дозволила 530 000 мігрантів легально прибути до США. Планується скасування "паролю" для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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