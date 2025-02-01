Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США
Киев • УНН
Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Венесуэла "согласилась принять" граждан своей страны, депортированных из Соединенных Штатов. Кроме того, страна предоставит транспорт обратно. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Венесуэла согласилась принять обратно в свою страну всех венесуэльских нелегалов, которые были размещены в США, включая членов банды Tren de Aragua. Венесуэла также согласилась предоставить транспорт обратно,
Детали
Отмечается, что изменения произошли после того, как спецпредставитель президента США по особым поручениям, Ричард Гренелл, встретился в пятницу в Каракасе с президентом страны Николасом Мадуро. Издание пишет, что встреча была примечательна ввиду того, что Вашингтон официально не признает президентства Мадуро, которого лидеры оппозиции в Венесуэле обвинили в краже победы на выборах в 2024 году.
В частности, лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес, которого США признают избранным президентом Венесуэлы и который присутствовал на инаугурации Трампа, предостерег Белый дом от заключения соглашения с Мадуро о депортационных рейсах.
Также издание добавило, что Венесуэла лишь на короткое время приняла рейсы по репатриации при бывшем президенте США Джо Байдене, прежде чем они превратились. Трамп же отдал приоритет своему предвыборному обещанию о массовых депортациях, но президент Мадуро ранее отказался принимать граждан Венесуэлы, в связи с чем США не могли отправлять венесуэльцев обратно из-за холодных отношений.
Напомним
Как ранее писал УНН администрация Трампа готовится прекратить программу Байдена, которая позволила 530 000 мигрантов легально прибыть в США. Планируется отмена "пароля" для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.