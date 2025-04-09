Администрация Трампа отменит временный законный статус для 530 тысяч мигрантов. Этот шаг прекращает программу "пароля", позволявшую им въезжать в США при Байдене.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
Агентства ООН сообщают о критической ситуации на Гаити из-за бандитского насилия. За год зафиксировано 5600 смертей и более миллиона внутренне перемещенных лиц.
Вооруженные банды совершили масштабное нападение на район Дельмас в столице Гаити, в результате чего погибли около 30 мирных жителей. Нападавшие сжигали дома и совершали насилие, заставив местных жителей бежать.
Администрация Трампа временно заморозила рассмотрение иммиграционных заявок от мигрантов из Украины и Латинской Америки. Решение связано с проверкой потенциальных случаев мошенничества и вопросами безопасности.
Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.
Администрация Трампа готовится прекратить программу Байдена, которая позволила 530 000 мигрантов легально прибыть в США. Планируется отмена «пароля» для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других, которые имели возможность въезда по спонсорской поддержке.
В Порт-о-Пренс банда обстреляла бронированный фургон посольства США из мощных винтовок. В результате нападения ранен сотрудник дипмиссии, который работает садовником.
На складе топлива ENI вблизи Флоренции произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека и 26 получили ранения. Из-за высокого столба дыма местные власти призвали жителей держать окна закрытыми в радиусе 5 км.
На Гаити банда убила не менее 110 человек после того, как священник вуду обвинил местных жителей в колдовстве. Жертвами нападения стали преимущественно пожилые люди, которых убивали мачете.
Президент Франции раскритиковал решение Гаити об увольнении премьер-министра и обвинил местные власти. Гаити вызвало французского посла для протеста из-за недружественных высказываний Макрона.
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Италию 23-27 ноября для участия во встрече министров G7. В Ватикане он также проведет встречи с Папой Франциском для обсуждения международных проблем.
Около 150 человек погибли в результате новой волны насилия между бандами и полицией на Гаити. ООН призывает прекратить насилие, а "Врачи без границ" приостановили работу после нападения на их работников.
Астрологическое событие, которое происходит раз в два века - Плутон вошел в созвездие Водолея. Астрологи прогнозируют период глобальных трансформаций и новых возможностей до 2043 года.
FAA запретила все гражданские рейсы в Гаити на 30 дней после обстрела самолета Spirit Airlines возле Порт-о-Пренса. Введено ограничение на полеты ниже 3 км, один член экипажа получил легкие травмы.
Международный аэропорт Порт-о-Пренса закрыли после того, как бандиты обстреляли пассажирский самолет Spirit Airlines. В результате нападения пострадал бортпроводник, а самолет совершил аварийную посадку в Доминиканской Республике.
На Гаити банда «Gran Grif» расстреляла жителей города Пон Сонде, убив по меньшей мере 70 человек, включая детей. Более 6000 жителей пытаются покинуть город из-за страха повторения нападения.
В США состоялись дебаты между кандидатами на пост вице-президента Тимом Уолцом и Джей Ди Вэнсом. Обсуждаются вопросы Ближнего Востока, изменения климата, иммиграции и экономики.
По меньшей мере 40 мигрантов погибли после пожара на лодке у северного побережья Гаити. Причиной могло стать зажигание свечей во время ритуала, что привело к возгоранию бочек с бензином.