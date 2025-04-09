$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28273 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41395 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47708 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54509 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66811 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56454 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55704 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119369 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81655 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226046 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86986 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20096 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17019 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15825 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17434 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87111 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119370 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226047 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403142 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395574 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10884 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15902 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17100 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20177 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75083 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Гаити

Страна в Карибском бассейне
Новости по теме

Трамп отменил законный статус для 530 тысяч мигрантов

Администрация Трампа отменит временный законный статус для 530 тысяч мигрантов. Этот шаг прекращает программу "пароля", позволявшую им въезжать в США при Байдене.

Новости Мира • 22 марта, 12:05 • 30046 просмотра

Трампу предлагают нацелиться на 43 страны в новом списке запрета на поездки, среди предложений рф и беларусь - NYT

Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.

Новости Мира • 15 марта, 07:37 • 22052 просмотра

ООН: миллион гаитян покинули дома из-за «волны чрезвычайной жестокости»

Агентства ООН сообщают о критической ситуации на Гаити из-за бандитского насилия. За год зафиксировано 5600 смертей и более миллиона внутренне перемещенных лиц.

Новости Мира • 26 февраля, 07:35 • 22808 просмотра

Вооруженные банды совершили новое нападение на столицу Гаити, погибли десятки людей

Вооруженные банды совершили масштабное нападение на район Дельмас в столице Гаити, в результате чего погибли около 30 мирных жителей. Нападавшие сжигали дома и совершали насилие, заставив местных жителей бежать.

Новости Мира • 26 февраля, 01:30 • 25855 просмотра

США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от украинцев по программам Байдена - СМИ

Администрация Трампа временно заморозила рассмотрение иммиграционных заявок от мигрантов из Украины и Латинской Америки. Решение связано с проверкой потенциальных случаев мошенничества и вопросами безопасности.

Общество • 19 февраля, 07:27 • 55441 просмотра

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США

Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.

Новости Мира • 1 февраля, 19:13 • 39628 просмотра

Администрация Трампа планирует отменить легальный статус принятых при Байдене мигрантов

Администрация Трампа готовится прекратить программу Байдена, которая позволила 530 000 мигрантов легально прибыть в США. Планируется отмена «пароля» для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Новости Мира • 1 февраля, 08:05 • 35050 просмотра

Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT

Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других, которые имели возможность въезда по спонсорской поддержке.

политика • 25 января, 08:53 • 60090 просмотра

Вооруженная банда атаковала бронированный фургон посольства США в Гаити

В Порт-о-Пренс банда обстреляла бронированный фургон посольства США из мощных винтовок. В результате нападения ранен сотрудник дипмиссии, который работает садовником.

Новости Мира • 21 января, 01:36 • 32241 просмотра

В результате взрыва нефтебазы Eni во Флоренции погибли четыре человека, ранены 26 человек

На складе топлива ENI вблизи Флоренции произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека и 26 получили ранения. Из-за высокого столба дыма местные власти призвали жителей держать окна закрытыми в радиусе 5 км.

Новости Мира • 10 декабря, 11:28 • 16063 просмотра

Массовая резня на Гаити: более 100 человек погибли из-за обвинений в колдовстве

На Гаити банда убила не менее 110 человек после того, как священник вуду обвинил местных жителей в колдовстве. Жертвами нападения стали преимущественно пожилые люди, которых убивали мачете.

Новости Мира • 9 декабря, 02:55 • 19059 просмотра

Идиоты: между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона

Президент Франции раскритиковал решение Гаити об увольнении премьер-министра и обвинил местные власти. Гаити вызвало французского посла для протеста из-за недружественных высказываний Макрона.

Общество • 23 ноября, 03:07 • 64656 просмотра

Блинкен едет в Италию на встречу G7: что будут обсуждать мировые лидеры?

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Италию 23-27 ноября для участия во встрече министров G7. В Ватикане он также проведет встречи с Папой Франциском для обсуждения международных проблем.

Новости Мира • 22 ноября, 19:27 • 24676 просмотра

Насилие на Гаити: около 150 человек уже погибли

Около 150 человек погибли в результате новой волны насилия между бандами и полицией на Гаити. ООН призывает прекратить насилие, а "Врачи без границ" приостановили работу после нападения на их работников.

Новости Мира • 20 ноября, 22:29 • 16922 просмотра

Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

Астрологическое событие, которое происходит раз в два века - Плутон вошел в созвездие Водолея. Астрологи прогнозируют период глобальных трансформаций и новых возможностей до 2043 года.

Общество • 20 ноября, 07:45 • 108160 просмотра

США запрещает гражданские рейсы в Гаити после обстрела самолета

FAA запретила все гражданские рейсы в Гаити на 30 дней после обстрела самолета Spirit Airlines возле Порт-о-Пренса. Введено ограничение на полеты ниже 3 км, один член экипажа получил легкие травмы.

Новости Мира • 13 ноября, 03:19 • 21218 просмотра

Главный аэропорт Гаити закрыли из-за всплеска бандитизма

Международный аэропорт Порт-о-Пренса закрыли после того, как бандиты обстреляли пассажирский самолет Spirit Airlines. В результате нападения пострадал бортпроводник, а самолет совершил аварийную посадку в Доминиканской Республике.

Новости Мира • 12 ноября, 03:16 • 34320 просмотра

На Гаити вооруженная банда убила по меньшей мере 70 человек, включая детей

На Гаити банда «Gran Grif» расстреляла жителей города Пон Сонде, убив по меньшей мере 70 человек, включая детей. Более 6000 жителей пытаются покинуть город из-за страха повторения нападения.

Новости Мира • 5 октября, 02:29 • 20018 просмотра

Вэнс и Уолц обменялись обвинениями во время дебатов кандидатов на вице-президента США

В США состоялись дебаты между кандидатами на пост вице-президента Тимом Уолцом и Джей Ди Вэнсом. Обсуждаются вопросы Ближнего Востока, изменения климата, иммиграции и экономики.

Новости Мира • 2 октября, 02:53 • 40029 просмотра

40 мигрантов погибли в пожаре на лодке у берегов Гаити

По меньшей мере 40 мигрантов погибли после пожара на лодке у северного побережья Гаити. Причиной могло стать зажигание свечей во время ритуала, что привело к возгоранию бочек с бензином.

Новости Мира • 20 июля, 06:51 • 21238 просмотра