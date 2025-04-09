40 мигрантов погибли в пожаре на лодке у берегов Гаити

По меньшей мере 40 мигрантов погибли после пожара на лодке у северного побережья Гаити. Причиной могло стать зажигание свечей во время ритуала, что привело к возгоранию бочек с бензином.