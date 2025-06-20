Насилие над детьми в зоне конфликтов достигло "беспрецедентного уровня" – ООН

Насилие в отношении детей, попавших в эпицентр многочисленных вооруженных конфликтов, достигло "беспрецедентного уровня" в 2024 году.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press по данным ООН.

Детали

Особую обеспокоенность вызывают случаи насилия в отношении детей в Газе и на Западном берегу Иордана, в Демократической Республике Конго, Сомали, Нигерии и Гаити.

В годовом отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша зафиксирован "поразительный рост на 25% серьезных нарушений" по сравнению с 2023 годом.

Он подчеркнул, что "дети вынуждены нести главную тяжесть непрекращающихся боевых действий и неизбирательных атак, а также страдать из-за игнорирования режимов прекращения огня и обострения гуманитарных кризисов".

Генсек отметил, что ООН подтвердила 41 370 серьезных нарушений прав детей:

36 221 – в 2024 году;

5 149 – ранее, но подтверждены в прошлом году.

К ним относятся убийства, увечья, вербовка, похищения, сексуальное насилие, атаки на школы и больницы, а также ограничение доступа к гуманитарной помощи.

ООН вновь включила в черный список Израиль: его вооруженные силы совершили 7 188 подтвержденных серьезных нарушений – среди них гибель 1 259 палестинских детей и ранения еще 941 в Газе.

Гутерриш заявил, что его "ужасает интенсивность нарушений" на оккупированных территориях. Он повторил призыв к Израилю строго соблюдать международное право и укреплять защиту детей, школ и больниц, а также избегать атак на гражданское население.

Список нарушителей также включает ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" за начало войны 7 октября 2023 года.

Кроме этого:

в Конго отметили 4 043 серьезных нарушения в отношении 3 418 детей;

в Сомали – 2 568 в отношении 1 992;

в Нигерии – 2 436 в отношении 1 037;

в Гаити – 2 269 в отношении 1 373 детей соответственно.

Генсек также обратил внимание на Украину, где ООН уже третий год подряд вносит российские силы в черный список.

В 2024 году подтверждено 1 914 нарушений в отношении 673 украинских детей, включая 94 убийства, 577 раненых, а также 559 атак на школы и 303 на больницы.

Статистика сексуального насилия В 2024 году сексуальное насилие над детьми выросло на 35%, в частности возросло количество групповых изнасилований.

Девочек похищали с целью вербовки и использования, а также для сексуального рабства - сообщил генсек ООН.

Так, в Гаити зафиксировали 566 случаев сексуального насилия – из них 523 против девушек и 411 связаны с бандой Viv Ansanm.

В Конго было 358 актов – 311 от вооруженных групп, 47 от государственных сил.

В Сомали – 267 случаев, из них 120 связаны с "Аш-Шабаб".

Плачи 22 495 невинных детей, которые вместо того, чтобы учиться читать или играть, должны были выживать под градом пуль и бомб, должны не давать нам спать по ночам. Мы находимся на грани необратимости – подчеркнула специальный представитель ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба.

По данным ООН, всего нарушения коснулись 22 495 детей в 2024 году.

Почти 50% приходятся на вооруженные формирования, а правительственные силы – на убийства, увечья, атаки на гражданскую инфраструктуру и блокирование помощи.

Количество детей, подвергшихся нескольким нарушениям, выросла с 2 684 до 3 137.

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