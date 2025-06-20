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Насильство над дітьми в зоні конфліктів досягло "безпрецедентного рівня" – ООН

Київ • УНН

 • 884 перегляди

У 2024 році насильство над дітьми в зонах конфліктів сягнуло безпрецедентних масштабів, зростання серйозних порушень склало 25%. Особливе занепокоєння викликають Газа, ДР Конго, Сомалі, Нігерія та Гаїті.

Насильство над дітьми в зоні конфліктів досягло "безпрецедентного рівня" – ООН

Насильство щодо дітей, що потрапили в епіцентр численних збройних конфліктів, досягло "безпрецедентного рівня" у 2024 році.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press за даними ООН.

Деталі

Особливе занепокоєння викликають випадки насильства щодо дітей в Газі та на Західному березі Йордану, у Демократичній Республіці Конго, Сомалі, Нігерії та Гаїті.

У річному звіті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша зафіксовано "вражаюче зростання на 25 % серйозних порушень" у порівнянні з 2023 роком.

Він наголосив, що "діти змушені нести головний тягар невпинних бойових дій та невибіркових атак, а також страждати через ігнорування режимів припинення вогню й загострення гуманітарних криз".

Генсек зазначив, що ООН підтвердила 41 370 серйозних порушень прав дітей:

  • 36 221 – у 2024 році;
    • 5 149 – раніше, але підтверджені торік.

      До них входять вбивства, каліцтва, вербування, викрадення, сексуальне насильство, атаки на школи та лікарні, а також обмеження доступу до гуманітарної допомоги.

      ООН знову включила до чорного списку Ізраїль: його збройні сили здійснили 7 188 підтверджених серйозних порушень – серед них загибель 1 259 палестинських дітей і поранення ще 941 у Газі.

      Гутерріш заявив, що його "жахає інтенсивність порушень" на окупованих територіях. Він повторив заклик до Ізраїлю суворо дотримуватись міжнародного права й укріплювати захист дітей, шкіл та лікарень, а також уникати атак на цивільне населення. 

      Список порушників також включає ХАМАС і "Палестинський ісламський джихад" за початок війни 7 жовтня 2023 року.

      Окрім цього:

      • у Конго відмітили 4  043 серйозних порушень щодо 3  418 дітей;
        • у Сомалі – 2  568 щодо 1  992;
          • у Нігерії – 2  436 щодо 1 037;
            • в Гаїті – 2 269 щодо 1 373 дітей відповідно.

              Генсек також звернув увагу на Україну, де ООН вже третій рік поспіль заносить російські сили до чорного списку.

              У 2024 році підтверджено 1 914 порушень щодо 673 українських дітей, включно з 94 вбивствами, 577 пораненими, а також 559 атаками на школи і 303 на лікарні.

              Статистика сексуального насильства У 2024 році сексуальне насильство над дітьми зросло на 35 %, зокрема зросла кількість групових зґвалтувань.

              Дівчат викрадали з метою вербування та використання, а також для сексуального рабства

              - повідомив генсек ООН. 

              Так у Гаїті зафіксували 566 випадків сексуального насильства – з них 523 проти дівчат і 411 зв’язали з бандою Viv Ansanm.

              У Конго було 358 актів – 311 від озброєних груп, 47 від державних сил.

              У Сомалі – 267 випадків, з них 120 пов'язані з "Аш-Шабаб".

              Плачі 22 495 невинних дітей, які замість того, щоб вчитися читати чи гратися, мусили виживати під градом куль та бомб, мають не давати нам спати вночі. Ми перебуваємо на межі незворотності

              – наголосила спеціальна представниця ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинія Гамба. 

              За даними ООН, усього порушення торкнулися 22 495 дітей у 2024 році.

              Майже 50 % припадають на озброєні формування, а урядові сили – на вбивства, каліцтва, атаки на цивільну інфраструктуру й блокування допомоги.

              Кількість дітей, що зазнали кількох порушень, зросла з 2 тис 684 до 3 тис 137. 

              Кабмін затвердив програму для захисту дітей від насильства: що передбачено06.06.25, 12:46 • 2096 переглядiв

              Андрій Кулик

              Андрій Кулик

              СуспільствоНовини Світу
              Гаїті
              Ізраїль
              Антоніу Гутерреш
              Організація Об'єднаних Націй
              Нігерія
              Сомалі
              Сектор Гази
              Україна
              Демократична Республіка Конго
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