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Кабмін затвердив програму для захисту дітей від насильства: що передбачено

Київ • УНН

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Кабмін затвердив програму для унеможливлення насильства над дітьми в установах, що працюють з молоддю. Програма включає профілактичні заходи, реагування на випадки насильства та навчання працівників.

Кабмін затвердив програму для захисту дітей від насильства: що передбачено

Кабінет Міністрів України затвердив Типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Освітній омбудсмен.

Деталі

Відповідно до постанови КМУ від 4 червня 2025 року №658, Типова програма має застосовуватись усіма установами, що працюють із дітьми та молоддю, – йдеться у повідомленні Telegram-канала Освітній омбудсмен.

Основні цілі програми:

  • створення безпечного середовища, вільного від насильства;
    • запровадження механізму інформування про випадки чи підозри насильства;
      • оперативне реагування та розгляд таких випадків

        Програма містить:

        • перелік профілактичних заходів;
          • алгоритми дій у разі виявлення насильства;
            • положення щодо навчання працівників;
              • вимоги до моніторингу виконання;
                • зобов’язання щодо розміщення інформаційних матеріалів для дітей і батьків.

                  Положення про запобігання насильству

                  Кожен заклад, що працює з дітьми, має розробити власне Положення про запобігання та протидію насильству;

                  Також: 

                  • призначити відповідального за виконання; • ознайомити працівників з Положенням;
                    • здійснювати контроль за його реалізацією.

                      У документі мають бути чітко визначені:

                      • коло відповідальних осіб (адміністрація, працівники, волонтери);
                        • вимоги до політики найму (перевірка судимостей, рекомендації);
                          • обов’язкове навчання персоналу з питань захисту прав дитини.

                            Заборона на роботу з дітьми Відповідно до закону, забороняється працювати з дітьми особам, внесеним до Єдиного реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

                            Під час найму проводиться опитування з елементами ситуаційного моделювання, щоб виявити потенційні ризики. Пропозиції освітнього омбудсмена Освітній омбудсмен брав активну участь у розробці документа. Більшість запропонованих змін були враховані.

                            Зокрема: 

                            • виключено обов’язковість ведення паперового журналу безпеки – тепер суб’єкти самі обирають форму обліку;
                              • змінено формулювання у пункті 11, залишивши моделювання реальних ситуацій без акценту на "відсутність негативних варіантів";
                                • запропоновано включити термін "булінг", що визнано видом насильства згідно з українським законодавством.

                                  Додатково

                                  Як зауважив Telegram-канал Освітній омбудсмен, наступним кроком стане затвердження Порядку реагування на випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми.

                                  Довідка

                                  Освітній омбудсмен – посадова особа, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти. 

                                  Нагадаємо

                                  З початку поточного року Офіс освітнього омбудсмена отримав понад 50 скарг щодо насильства, жорстокого поводження з дітьми у закладах освіти 

                                  Андрій Кулик

                                  Андрій Кулик

                                  СуспільствоОсвіта
                                  Україна
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                                  Gas TTF
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