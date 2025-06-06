Кабмін затвердив програму для захисту дітей від насильства: що передбачено
Київ • УНН
Кабмін затвердив програму для унеможливлення насильства над дітьми в установах, що працюють з молоддю. Програма включає профілактичні заходи, реагування на випадки насильства та навчання працівників.
Кабінет Міністрів України затвердив Типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Освітній омбудсмен.
Деталі
Відповідно до постанови КМУ від 4 червня 2025 року №658, Типова програма має застосовуватись усіма установами, що працюють із дітьми та молоддю, – йдеться у повідомленні Telegram-канала Освітній омбудсмен.
Основні цілі програми:
- створення безпечного середовища, вільного від насильства;
- запровадження механізму інформування про випадки чи підозри насильства;
- оперативне реагування та розгляд таких випадків
Програма містить:
- перелік профілактичних заходів;
- алгоритми дій у разі виявлення насильства;
- положення щодо навчання працівників;
- вимоги до моніторингу виконання;
- зобов’язання щодо розміщення інформаційних матеріалів для дітей і батьків.
Положення про запобігання насильству
Кожен заклад, що працює з дітьми, має розробити власне Положення про запобігання та протидію насильству;
Також:
- призначити відповідального за виконання; • ознайомити працівників з Положенням;
- здійснювати контроль за його реалізацією.
У документі мають бути чітко визначені:
- коло відповідальних осіб (адміністрація, працівники, волонтери);
- вимоги до політики найму (перевірка судимостей, рекомендації);
- обов’язкове навчання персоналу з питань захисту прав дитини.
Заборона на роботу з дітьми Відповідно до закону, забороняється працювати з дітьми особам, внесеним до Єдиного реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.
Під час найму проводиться опитування з елементами ситуаційного моделювання, щоб виявити потенційні ризики. Пропозиції освітнього омбудсмена Освітній омбудсмен брав активну участь у розробці документа. Більшість запропонованих змін були враховані.
Зокрема:
- виключено обов’язковість ведення паперового журналу безпеки – тепер суб’єкти самі обирають форму обліку;
- змінено формулювання у пункті 11, залишивши моделювання реальних ситуацій без акценту на "відсутність негативних варіантів";
- запропоновано включити термін "булінг", що визнано видом насильства згідно з українським законодавством.
Додатково
Як зауважив Telegram-канал Освітній омбудсмен, наступним кроком стане затвердження Порядку реагування на випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми.
Довідка
Освітній омбудсмен – посадова особа, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти.
Нагадаємо
З початку поточного року Офіс освітнього омбудсмена отримав понад 50 скарг щодо насильства, жорстокого поводження з дітьми у закладах освіти