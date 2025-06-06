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Кабмин утвердил программу для защиты детей от насилия: что предусмотрено

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Кабмин утвердил программу для предотвращения насилия над детьми в учреждениях, работающих с молодежью. Программа включает профилактические меры, реагирование на случаи насилия и обучение работников.

Кабмин утвердил программу для защиты детей от насилия: что предусмотрено

Кабинет Министров Украины утвердил Типовую программу предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Образовательный омбудсмен.

Детали

В соответствии с постановлением КМУ от 4 июня 2025 года №658, Типовая программа должна применяться всеми учреждениями, работающими с детьми и молодежью, – говорится в сообщении Telegram-канала Образовательный омбудсмен.

Основные цели программы:

  • создание безопасной среды, свободной от насилия;
    • введение механизма информирования о случаях или подозрениях насилия;
      • оперативное реагирование и рассмотрение таких случаев

        Программа содержит:

        • перечень профилактических мероприятий;
          • алгоритмы действий в случае выявления насилия;
            • положения об обучении работников;
              • требования к мониторингу выполнения;
                • обязательства по размещению информационных материалов для детей и родителей.

                  Положение о предотвращении насилия

                  Каждое учреждение, работающее с детьми, должно разработать собственное Положение о предотвращении и противодействии насилию;

                  Также: 

                  • назначить ответственного за выполнение; • ознакомить работников с Положением;
                    • осуществлять контроль за его реализацией.

                      В документе должны быть четко определены:

                      • круг ответственных лиц (администрация, работники, волонтеры);
                        • требования к политике найма (проверка судимостей, рекомендации);
                          • обязательное обучение персонала по вопросам защиты прав ребенка.

                            Запрет на работу с детьми Согласно закону, запрещается работать с детьми лицам, внесенным в Единый реестр осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

                            Во время найма проводится опрос с элементами ситуационного моделирования, чтобы выявить потенциальные риски. Предложения образовательного омбудсмена Образовательный омбудсмен принимал активное участие в разработке документа. Большинство предложенных изменений были учтены.

                            В частности: 

                            • исключена обязательность ведения бумажного журнала безопасности – теперь субъекты сами выбирают форму учета;
                              • изменена формулировка в пункте 11, оставив моделирование реальных ситуаций без акцента на "отсутствие негативных вариантов";
                                • предложено включить термин "буллинг", признанный видом насилия согласно украинскому законодательству.

                                  Дополнительно

                                  Как отметил Telegram-канал Образовательный омбудсмен, следующим шагом станет утверждение Порядка реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми.

                                  Справка

                                  Образовательный омбудсмен – должностное лицо, на которое Кабинетом Министров Украины возлагается выполнение задач по защите прав в сфере образования. 

                                  Напомним

                                  С начала текущего года Офис образовательного омбудсмена получил более 50 жалоб на насилие, жестокое обращение с детьми в учреждениях образования 

                                  Андрей Кулик

                                  Андрей Кулик

                                  ОбществоОбразование
                                  Украина
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                                  Gold
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                                  Gas TTF
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