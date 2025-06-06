Кабмин утвердил программу для защиты детей от насилия: что предусмотрено
Киев • УНН
Кабмин утвердил программу для предотвращения насилия над детьми в учреждениях, работающих с молодежью. Программа включает профилактические меры, реагирование на случаи насилия и обучение работников.
Кабинет Министров Украины утвердил Типовую программу предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Образовательный омбудсмен.
Детали
В соответствии с постановлением КМУ от 4 июня 2025 года №658, Типовая программа должна применяться всеми учреждениями, работающими с детьми и молодежью, – говорится в сообщении Telegram-канала Образовательный омбудсмен.
Основные цели программы:
- создание безопасной среды, свободной от насилия;
- введение механизма информирования о случаях или подозрениях насилия;
- оперативное реагирование и рассмотрение таких случаев
Программа содержит:
- перечень профилактических мероприятий;
- алгоритмы действий в случае выявления насилия;
- положения об обучении работников;
- требования к мониторингу выполнения;
- обязательства по размещению информационных материалов для детей и родителей.
Положение о предотвращении насилия
Каждое учреждение, работающее с детьми, должно разработать собственное Положение о предотвращении и противодействии насилию;
Также:
- назначить ответственного за выполнение; • ознакомить работников с Положением;
- осуществлять контроль за его реализацией.
В документе должны быть четко определены:
- круг ответственных лиц (администрация, работники, волонтеры);
- требования к политике найма (проверка судимостей, рекомендации);
- обязательное обучение персонала по вопросам защиты прав ребенка.
Запрет на работу с детьми Согласно закону, запрещается работать с детьми лицам, внесенным в Единый реестр осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.
Во время найма проводится опрос с элементами ситуационного моделирования, чтобы выявить потенциальные риски. Предложения образовательного омбудсмена Образовательный омбудсмен принимал активное участие в разработке документа. Большинство предложенных изменений были учтены.
В частности:
- исключена обязательность ведения бумажного журнала безопасности – теперь субъекты сами выбирают форму учета;
- изменена формулировка в пункте 11, оставив моделирование реальных ситуаций без акцента на "отсутствие негативных вариантов";
- предложено включить термин "буллинг", признанный видом насилия согласно украинскому законодательству.
Дополнительно
Как отметил Telegram-канал Образовательный омбудсмен, следующим шагом станет утверждение Порядка реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми.
Справка
Образовательный омбудсмен – должностное лицо, на которое Кабинетом Министров Украины возлагается выполнение задач по защите прав в сфере образования.
Напомним
С начала текущего года Офис образовательного омбудсмена получил более 50 жалоб на насилие, жестокое обращение с детьми в учреждениях образования