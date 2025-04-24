Булінг у закладах освіти: освітній омбудсмен назвала кількість скарг з початку року
Київ • УНН
В Україні з початку року зафіксовано понад 50 скарг на булінг. Деякі керівники шкіл намагаються приховати факти насильства та просять забрати документи.
Булінг в українських освітніх закладах залишається поширеною практикою порушення прав учасників освітнього процесу. З початку поточного року Офіс освітнього омбудсмена отримав понад 50 скарг щодо насильства, жорстокого поводження з дітьми у закладах освіти.
Про це повідомляє УНН з посиланням освітнього омбудсмена Надію Лещик у Telegram.
На жаль, невелика частина керівників закладів освіти намагається приховати ці факти, не сприяє наданню допомоги потерпілим. І, як повідомляють батьки потерпілих або кривдників, їх просять забрати документи із закладу освіти
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Вона зауважила, що частина батьків також не реагує на поведінку їхніх дітей та не вживає жодних заходів.
У той же час, замовчування ситуацій насильства, жорстокого поводження, зокрема булінгу в закладі освіти призводить до порушення прав учасників освітнього процесу.
Як розпізнати булінг та куди звертатися за допомогою: поради від омбудсмана25.02.25, 13:57 • 27040 переглядiв
Чітке дотримання норм законодавства для захисту прав учасників освітнього процесу має бути нормою у роботі всіх керівників закладів освіти. Не слід боятися визнати наявність проблеми – варто зосередити всі ресурси на її подоланн
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