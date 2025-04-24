Булінг у закладах освіти: освітній омбудсмен назвала кількість скарг з початку року

Булінг в українських освітніх закладах залишається поширеною практикою порушення прав учасників освітнього процесу. З початку поточного року Офіс освітнього омбудсмена отримав понад 50 скарг щодо насильства, жорстокого поводження з дітьми у закладах освіти.

Про це повідомляє УНН з посиланням освітнього омбудсмена Надію Лещик у Telegram.

На жаль, невелика частина керівників закладів освіти намагається приховати ці факти, не сприяє наданню допомоги потерпілим. І, як повідомляють батьки потерпілих або кривдників, їх просять забрати документи із закладу освіти