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Як розпізнати булінг та куди звертатися за допомогою: поради від омбудсмана

Київ • УНН

 • 25518 перегляди

Омбудсман роз'яснив основні види булінгу та механізми захисту від нього в Україні. Надано контакти гарячих ліній та описано відповідальність за цькування, включаючи штрафи до 3400 грн.

Булінг – це систематичне насильство, яке може проявлятися через образи, приниження, фізичну агресію чи соціальну ізоляцію. Це явище часто трапляється в школі, де жертви переживають страх, тривожність і можуть уникати навчання та спілкування з однокласниками.

Про це пише омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Булінг може бути: 

  • Психологічним — образи, приниження, залякування, наклепи.
    • Фізичним — удари, стусани, штовхання, заподіяння фізичних ушкоджень.
      • Сексуальним — принизливі погляди, жести, жарти, неприйнятні дотики.
        • Економічним — крадіжки, пошкодження особистих речей, вимагання грошей тощо.

          Визначення булінгу як насильства та жорстокого поводження з дитиною розширене у Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми", який набув чинності у жовтні 2024 року

          - йдеться у повідомленні.

          Булінг може проявлятися не тільки в реальному житті, а й в онлайн-просторі.

          Кібербулінг — це форма булінгу, що здійснюється за допомогою електронних комунікацій. До нього відносяться поширення в інтернеті образливих матеріалів, створення фейкових акаунтів, публікація компрометуючих фотографій і відео, а також образи, наклепи та цькування через соціальні мережі.

          Ознаки булінгу:

          • Дії кривдника повторюються й мають систематичний характер. Булер може ігнорувати жертву, не допускати її до колективу або застосовувати фізичну силу.
            • У булінгу є чіткі сторони конфлікту: кривдник, жертва і часто — спостерігачі.
              • Жертва відчуває страх, тривогу, сором, соціальну ізоляцію.

                Якщо дитина стала жертвою булінгу або свідком, важливо не мовчати. Рекомендується розповісти про це дорослим, яким дитина довіряє: батькам, учителям, психологу чи адміністрації школи.

                Також можна звернутися за допомогою на спеціальні гарячі лінії, де нададуть необхідну підтримку та поради.

                Для батьків:

                • Напишіть заяву до адміністрації школи про факт булінгу.
                  • Повідомте про випадок у місцевий департамент освіти або поліцію.

                    Скористайтеся гарячими лініями допомоги: 

                    Дитяча лінія: 116 111 або 0 800 500 225; Лінія з питань булінгу: 116 000; Гаряча лінія із запобігання насильству: 116 123 або 0 800 500 335; Центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103

                    Також Функція "Повідомити про булінг" на сайті АКом (заяву можуть подати як батьки, так і діти, зокрема анонімно).

                    Додамо

                    Булінг — це порушення прав дитини. Згідно зі статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за булінг передбачені:

                    • Штрафи від 850 до 3400 грн;
                      • Громадські роботиь від 20 до 60 годин.

                        Відповідальність можуть нести не лише кривдники, а й батьки булера, інші законні представники. Парламент розглядає нові законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за цькування.

                        Покарання може очікувати усіх дотичних до випадку учасників освітнього процесу, зокрема спостерігачів, які замовчують проблему. Кожен із нас може зупинити булінг, якщо не залишиться осторонь.

                        Якщо адміністрація навчального закладу або його засновник ігнорують проблему булінгу, зверніться до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

                        Поштова адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

                        Електронна пошта: [email protected]

                        Телефони:   

                        0 800 501 720 

                        044 299 74 08

                        Нагадаємо

                        Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала не боятись повідомляти про сексуальні домагання та неетичну поведінку викладачів, наголосивши на проблемах в роботі етичних комісій, які часто захищають викладачів більше, ніж студентів. 

                        Юлія Гаврилюк

                        Юлія Гаврилюк

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