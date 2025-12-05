$42.180.02
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Держекоінспекція розповіла, яка ялинка є найбільш екологічною. Це залежить від способу вирощування та подальшої утилізації.

Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша

Наближається сезон новорічних свят, і дедалі частіше постає питання: яка ялинка є більш екологічною? Відповідь залежить не лише від типу дерева, а й від того, як його виростили та що буде з ним після свят наголошують у Держекоінспекції, передає УНН.

Натуральна ялинка

Натуральна ялинка може бути екологічною, якщо її виростили на спеціальних плантаціях, а не зрубали незаконно в лісі. Після свят її важливо здати на переробку — на щепу чи компост. Також значення має місце придбання: локальні продавці зменшують викиди від транспортування. Натуральна ялинка має свої переваги — справжній аромат, здатність до природного розкладання та підтримку легального лісового господарства. Проте шкода може виникнути через незаконні вирубки або неналежне вирощування.

У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили05.12.25, 17:45 • 4038 переглядiв

Штучна ялинка

Штучна ялинка стає екологічною лише в тому випадку, якщо ви плануєте використовувати її багато років поспіль — щонайменше 8–10. Важливо також, щоб вона була виготовлена з безпечних матеріалів. Її перевага — довгий термін служби та відсутність потреби купувати нову кожного року. Однак виробництво штучних ялинок потребує пластику та значних енергоресурсів, а після завершення використання їх складно переробити.

Жива ялинка в горщику

Альтернативні варіанти теж стають дедалі популярнішими. Оренда живої ялинки в горщику — одна з найбільш екологічних опцій, адже дерево після свят повертається до розсадника й продовжує рости. Можна обрати й дерев'яні або картонні модульні ялинки, які слугуватимуть багато років і не створюють додаткових відходів.

Найекологічнішим вибором вважається оренда живої ялинки в горщику або натуральна плантаційна ялинка, яка після свят буде передана на переробку. Це дозволяє зберегти святковий настрій і водночас дбати про довкілля 

- наголосили в Держекоінспекції.

ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними03.12.25, 16:36 • 3113 переглядiв

Антоніна Туманова

