Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная

15:45 • 3710 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 10086 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 25415 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 22897 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 28212 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 40509 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47668 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40596 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70791 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35422 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 13009 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 23274 просмотра
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg5 декабря, 10:02 • 7254 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 21263 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 10429 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 364 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 21342 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 25417 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 37558 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70792 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Юлия Свириденко
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Германия
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 10480 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 22685 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 25859 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 39735 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 39673 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Госэкоинспекция рассказала, какая елка является наиболее экологичной. Это зависит от способа выращивания и дальнейшей утилизации.

Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная

Приближается сезон новогодних праздников, и все чаще возникает вопрос: какая елка более экологична? Ответ зависит не только от типа дерева, но и от того, как его вырастили и что будет с ним после праздников, отмечают в Госэкоинспекции, передает УНН.

Натуральная елка

Натуральная елка может быть экологичной, если ее вырастили на специальных плантациях, а не срубили незаконно в лесу. После праздников ее важно сдать на переработку — на щепу или компост. Также значение имеет место приобретения: локальные продавцы уменьшают выбросы от транспортировки. Натуральная елка имеет свои преимущества — настоящий аромат, способность к естественному разложению и поддержку легального лесного хозяйства. Однако вред может возникнуть из-за незаконных вырубок или ненадлежащего выращивания.

В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили05.12.25, 17:45 • 3704 просмотра

Искусственная елка

Искусственная елка становится экологичной только в том случае, если вы планируете использовать ее много лет подряд — по меньшей мере 8–10. Важно также, чтобы она была изготовлена из безопасных материалов. Ее преимущество — долгий срок службы и отсутствие необходимости покупать новую каждый год. Однако производство искусственных елок требует пластика и значительных энергоресурсов, а после завершения использования их сложно переработать.

Живая елка в горшке

Альтернативные варианты тоже становятся все более популярными. Аренда живой елки в горшке — одна из самых экологичных опций, ведь дерево после праздников возвращается в питомник и продолжает расти. Можно выбрать и деревянные или картонные модульные елки, которые прослужат много лет и не создают дополнительных отходов.

Самым экологичным выбором считается аренда живой елки в горшке или натуральная плантационная елка, которая после праздников будет передана на переработку. Это позволяет сохранить праздничное настроение и одновременно заботиться об окружающей среде 

- отметили в Госэкоинспекции.

ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными03.12.25, 16:36 • 3113 просмотров

Антонина Туманова

Новый год