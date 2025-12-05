Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная

Приближается сезон новогодних праздников, и все чаще возникает вопрос: какая елка более экологична? Ответ зависит не только от типа дерева, но и от того, как его вырастили и что будет с ним после праздников, отмечают в Госэкоинспекции, передает УНН.

Натуральная елка

Натуральная елка может быть экологичной, если ее вырастили на специальных плантациях, а не срубили незаконно в лесу. После праздников ее важно сдать на переработку — на щепу или компост. Также значение имеет место приобретения: локальные продавцы уменьшают выбросы от транспортировки. Натуральная елка имеет свои преимущества — настоящий аромат, способность к естественному разложению и поддержку легального лесного хозяйства. Однако вред может возникнуть из-за незаконных вырубок или ненадлежащего выращивания.

В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили

Искусственная елка

Искусственная елка становится экологичной только в том случае, если вы планируете использовать ее много лет подряд — по меньшей мере 8–10. Важно также, чтобы она была изготовлена из безопасных материалов. Ее преимущество — долгий срок службы и отсутствие необходимости покупать новую каждый год. Однако производство искусственных елок требует пластика и значительных энергоресурсов, а после завершения использования их сложно переработать.

Живая елка в горшке

Альтернативные варианты тоже становятся все более популярными. Аренда живой елки в горшке — одна из самых экологичных опций, ведь дерево после праздников возвращается в питомник и продолжает расти. Можно выбрать и деревянные или картонные модульные елки, которые прослужат много лет и не создают дополнительных отходов.

Самым экологичным выбором считается аренда живой елки в горшке или натуральная плантационная елка, которая после праздников будет передана на переработку. Это позволяет сохранить праздничное настроение и одновременно заботиться об окружающей среде - отметили в Госэкоинспекции.

ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными