ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными

Государственное предприятие "Леса Украины" начало сезон продажи рождественских елок, уже реализовав около 10 тысяч деревьев. В общей сложности предприятие планирует продать около 140 тысяч хвойных, а если спрос будет выше, дополнительное количество будет заготовлено без проблем, поскольку на плантациях ГП "Леса Украины" растет 7,8 миллиона рождественских деревьев. Об этом предприятие сообщило в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Цены на новогодние хвойные деревья являются социальными и почти не изменились по сравнению с прошлым годом, колеблясь от 210 до 250 грн за сосну/елку и от 240 до 280 грн за пихту.

При этом самые дешевые елки традиционно предлагаются в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир), а несколько более высокие цены установлены в малоресурсных регионах Востока, Юга и вблизи крупных городов. Кроме того, лесничества некоторых филиалов предлагают новогодние деревья в контейнерах, цены на которые стартуют от 500 грн.

Купить елки можно напрямую в филиалах ГП "Леса Украины" на торговых площадках, ярмарках и рынках. Все рождественские деревья в обязательном порядке маркируются бирками со штрих-кодом или самоклеящимися этикетками, что подтверждает их легальное происхождение.

Проверить дерево можно онлайн на сайте https://open.ukrforest.com/. Стоит отметить, что почти половина средств от реализации лесопродукции, включая елки, направляется в бюджет в виде налогов и сборов.

