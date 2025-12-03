ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:22 • 4438 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 10002 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 12306 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 16488 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 20113 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 27261 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 34999 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29204 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39167 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75849 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 31190 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 38128 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 24987 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню09:06 • 10407 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 15582 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 15665 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 38214 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 44449 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 53637 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 51619 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Марк Рютте
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Европа
Соединённые Штаты
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 55522 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 57711 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 112797 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 86599 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 102368 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дія (сервис)
FAB-500
Социальная сеть

ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными

Киев • УНН

 • 74 просмотра

ГП "Леса Украины" начало продажу новогодних елок, уже реализовав около 10 тысяч деревьев. Цены на хвойные деревья являются социальными, колеблясь от 210 до 280 грн, и почти не изменились по сравнению с прошлым годом.

ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными

Государственное предприятие "Леса Украины" начало сезон продажи рождественских елок, уже реализовав около 10 тысяч деревьев. В общей сложности предприятие планирует продать около 140 тысяч хвойных, а если спрос будет выше, дополнительное количество будет заготовлено без проблем, поскольку на плантациях ГП "Леса Украины" растет 7,8 миллиона рождественских деревьев. Об этом предприятие сообщило в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Цены на новогодние хвойные деревья являются социальными и почти не изменились по сравнению с прошлым годом, колеблясь от 210 до 250 грн за сосну/елку и от 240 до 280 грн за пихту. 

При этом самые дешевые елки традиционно предлагаются в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир), а несколько более высокие цены установлены в малоресурсных регионах Востока, Юга и вблизи крупных городов. Кроме того, лесничества некоторых филиалов предлагают новогодние деревья в контейнерах, цены на которые стартуют от 500 грн.

В Украине запускают е-кабинет экспортера для прозрачности рынка древесины28.11.25, 19:09 • 4545 просмотров

Купить елки можно напрямую в филиалах ГП "Леса Украины" на торговых площадках, ярмарках и рынках. Все рождественские деревья в обязательном порядке маркируются бирками со штрих-кодом или самоклеящимися этикетками, что подтверждает их легальное происхождение. 

Проверить дерево можно онлайн на сайте https://open.ukrforest.com/. Стоит отметить, что почти половина средств от реализации лесопродукции, включая елки, направляется в бюджет в виде налогов и сборов.

Кабмин обновил план управления лесами до 2035 года: известны детали28.11.25, 19:47 • 4010 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Ровненская область
Житомирская область
Волынская область
Украина