ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними
Київ • УНН
ДП "Ліси України" розпочало продаж новорічних ялинок, вже реалізувавши близько 10 тисяч дерев. Ціни на хвойні дерева є соціальними, коливаючись від 210 до 280 грн, та майже не змінилися порівняно з минулим роком.
Державне підприємство "Ліси України" розпочало сезон продажу різдвяних ялинок, уже реалізувавши близько 10 тисяч дерев. Загалом підприємство планує продати близько 140 тисяч хвойних, а якщо попит буде вищим, додаткова кількість буде заготовлена без проблем, оскільки на плантаціях ДП "Ліси України" росте 7,8 мільйона різдвяних дерев. Про це підприємство повідомило у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Ціни на новорічні хвойні дерева є соціальними та майже не змінилися порівняно з минулим роком, коливаючись від 210 до 250 грн за сосну/ялинку та від 240 до 280 грн за ялицю.
При цьому найдешевші ялинки традиційно пропонуються в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир), а трохи вищі ціни встановлені у малоресурсних регіонах Сходу, Півдня та поблизу великих міст. Окрім того, лісництва деяких філій пропонують новорічні дерева в контейнерах, ціни на які стартують від 500 грн.
Купити ялинки можна напряму у філіях ДП "Ліси України" на торгових майданчиках, ярмарках та ринках. Усі різдвяні дерева в обов’язковому порядку маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що підтверджує їхнє легальне походження.
Перевірити дерево можна онлайн на сайті https://open.ukrforest.com/. Варто зазначити, що майже половина коштів від реалізації лісопродукції, включаючи ялинки, направляється в бюджет у вигляді податків та зборів.
