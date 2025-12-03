ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними

$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 10143 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 12396 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 16583 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 20207 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 27306 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35042 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29254 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39188 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75867 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню09:06
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ігор Терехов
Україна
Донецька область
Європа
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Техніка
Золото
Дія (сервіс)
ФАБ-500
Соціальна мережа

ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними

Київ • УНН

 114 перегляди

ДП "Ліси України" розпочало продаж новорічних ялинок, вже реалізувавши близько 10 тисяч дерев. Ціни на хвойні дерева є соціальними, коливаючись від 210 до 280 грн, та майже не змінилися порівняно з минулим роком.

ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними

Державне підприємство "Ліси України" розпочало сезон продажу різдвяних ялинок, уже реалізувавши близько 10 тисяч дерев. Загалом підприємство планує продати близько 140 тисяч хвойних, а якщо попит буде вищим, додаткова кількість буде заготовлена без проблем, оскільки на плантаціях ДП "Ліси України" росте 7,8 мільйона різдвяних дерев. Про це підприємство повідомило у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Ціни на новорічні хвойні дерева є соціальними та майже не змінилися порівняно з минулим роком, коливаючись від 210 до 250 грн за сосну/ялинку та від 240 до 280 грн за ялицю. 

При цьому найдешевші ялинки традиційно пропонуються в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир), а трохи вищі ціни встановлені у малоресурсних регіонах Сходу, Півдня та поблизу великих міст. Окрім того, лісництва деяких філій пропонують новорічні дерева в контейнерах, ціни на які стартують від 500 грн.

В Україні запускають е-кабінет експортера для прозорості ринку деревини28.11.25, 19:09 • 4545 переглядiв

Купити ялинки можна напряму у філіях ДП "Ліси України" на торгових майданчиках, ярмарках та ринках. Усі різдвяні дерева в обов’язковому порядку маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що підтверджує їхнє легальне походження. 

Перевірити дерево можна онлайн на сайті https://open.ukrforest.com/. Варто зазначити, що майже половина коштів від реалізації лісопродукції, включаючи ялинки, направляється в бюджет у вигляді податків та зборів.

Кабмін оновив план управління лісами до 2035 року: відомі деталі28.11.25, 19:47 • 4010 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Рівненська область
Житомирська область
Волинська область
Україна