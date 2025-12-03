ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними

Державне підприємство "Ліси України" розпочало сезон продажу різдвяних ялинок, уже реалізувавши близько 10 тисяч дерев. Загалом підприємство планує продати близько 140 тисяч хвойних, а якщо попит буде вищим, додаткова кількість буде заготовлена без проблем, оскільки на плантаціях ДП "Ліси України" росте 7,8 мільйона різдвяних дерев. Про це підприємство повідомило у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Ціни на новорічні хвойні дерева є соціальними та майже не змінилися порівняно з минулим роком, коливаючись від 210 до 250 грн за сосну/ялинку та від 240 до 280 грн за ялицю.

При цьому найдешевші ялинки традиційно пропонуються в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир), а трохи вищі ціни встановлені у малоресурсних регіонах Сходу, Півдня та поблизу великих міст. Окрім того, лісництва деяких філій пропонують новорічні дерева в контейнерах, ціни на які стартують від 500 грн.

Купити ялинки можна напряму у філіях ДП "Ліси України" на торгових майданчиках, ярмарках та ринках. Усі різдвяні дерева в обов’язковому порядку маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що підтверджує їхнє легальне походження.

Перевірити дерево можна онлайн на сайті https://open.ukrforest.com/. Варто зазначити, що майже половина коштів від реалізації лісопродукції, включаючи ялинки, направляється в бюджет у вигляді податків та зборів.

