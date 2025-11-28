В Україні запускають е-кабінет експортера для прозорості ринку деревини

В Україні запускають важливий пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН із посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.

Запускаємо важливий пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Це допоможе підвищити прозорість ринку деревини відповідно до законодавства ЄС та зміцнити позиції українських експортерів - повідомила Свириденко.

За її словами, тепер експортери зможуть перевіряти, звідки саме походить деревина — за номером лісорубного квитка, накладної або бирки через електронний кабінет.

Інформацію можна буде одразу завантажити та використати для підтвердження легального походження продукції під час експорту до країн ЄС - додала Свириденко.

