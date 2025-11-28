В Україні запускають е-кабінет експортера для прозорості ринку деревини
Київ • УНН
В Україні запроваджують електронний кабінет експортера в межах Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Це дозволить експортерам перевіряти походження деревини та підтверджувати її легальність для експорту до ЄС.
В Україні запускають важливий пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН із посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.
Запускаємо важливий пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Це допоможе підвищити прозорість ринку деревини відповідно до законодавства ЄС та зміцнити позиції українських експортерів
За її словами, тепер експортери зможуть перевіряти, звідки саме походить деревина — за номером лісорубного квитка, накладної або бирки через електронний кабінет.
Інформацію можна буде одразу завантажити та використати для підтвердження легального походження продукції під час експорту до країн ЄС - додала Свириденко.
