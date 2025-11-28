В Україні запускають е-кабінет експортера для прозорості ринку деревини

$42.190.11
15:39
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Популярнi новини
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах
28 листопада, 07:16
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися
28 листопада, 07:24
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми
28 листопада, 07:39
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
28 листопада, 10:45
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
12:04
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 16281 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 17643 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 29615 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 27417 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 34560 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
В Україні запускають е-кабінет експортера для прозорості ринку деревини

Київ • УНН

 • 106 перегляди

В Україні запроваджують електронний кабінет експортера в межах Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Це дозволить експортерам перевіряти походження деревини та підтверджувати її легальність для експорту до ЄС.

В Україні запускають е-кабінет експортера для прозорості ринку деревини

В Україні запускають важливий пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН із посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.

Запускаємо важливий пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Це допоможе підвищити прозорість ринку деревини відповідно до законодавства ЄС та зміцнити позиції українських експортерів 

- повідомила Свириденко.

За її словами, тепер експортери зможуть перевіряти, звідки саме походить деревина — за номером лісорубного квитка, накладної або бирки через електронний кабінет.

Інформацію можна буде одразу завантажити та використати для підтвердження легального походження продукції під час експорту до країн ЄС - додала Свириденко.

В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"27.09.25, 00:25 • 21212 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітикаТехнології
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Україна