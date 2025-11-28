$42.190.11
15:39 • 4828 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 9722 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 16307 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 15148 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 13188 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 29637 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20207 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 17886 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 34579 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19707 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
В Украине запускают е-кабинет экспортера для прозрачности рынка древесины

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Украине вводят электронный кабинет экспортера в рамках Единой государственной системы электронного учета древесины. Это позволит экспортерам проверять происхождение древесины и подтверждать ее легальность для экспорта в ЕС.

В Украине запускают е-кабинет экспортера для прозрачности рынка древесины

В Украине запускают важный пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Запускаем важный пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины. Это поможет повысить прозрачность рынка древесины в соответствии с законодательством ЕС и укрепить позиции украинских экспортеров 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, теперь экспортеры смогут проверять, откуда именно происходит древесина — по номеру лесорубочного билета, накладной или бирки через электронный кабинет.

Информацию можно будет сразу загрузить и использовать для подтверждения легального происхождения продукции при экспорте в страны ЕС - добавила Свириденко.

В Украине завершают "лесную" реформу: какие изменения ждут "Леса Украины"27.09.25, 00:25 • 21212 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитикаТехнологии
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Украина