В Украине запускают е-кабинет экспортера для прозрачности рынка древесины

В Украине запускают важный пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Запускаем важный пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины. Это поможет повысить прозрачность рынка древесины в соответствии с законодательством ЕС и укрепить позиции украинских экспортеров - сообщила Свириденко.

По ее словам, теперь экспортеры смогут проверять, откуда именно происходит древесина — по номеру лесорубочного билета, накладной или бирки через электронный кабинет.

Информацию можно будет сразу загрузить и использовать для подтверждения легального происхождения продукции при экспорте в страны ЕС - добавила Свириденко.

