В Украине запускают е-кабинет экспортера для прозрачности рынка древесины
Киев • УНН
В Украине вводят электронный кабинет экспортера в рамках Единой государственной системы электронного учета древесины. Это позволит экспортерам проверять происхождение древесины и подтверждать ее легальность для экспорта в ЕС.
В Украине запускают важный пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.
Запускаем важный пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины. Это поможет повысить прозрачность рынка древесины в соответствии с законодательством ЕС и укрепить позиции украинских экспортеров
По ее словам, теперь экспортеры смогут проверять, откуда именно происходит древесина — по номеру лесорубочного билета, накладной или бирки через электронный кабинет.
Информацию можно будет сразу загрузить и использовать для подтверждения легального происхождения продукции при экспорте в страны ЕС - добавила Свириденко.
