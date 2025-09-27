$41.490.08
26 сентября, 14:33 • 19289 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 35605 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 18621 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 19080 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 21953 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21643 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 36238 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 40467 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 44610 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28936 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
В Украине завершают "лесную" реформу: какие изменения ждут "Леса Украины"

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В Украине начат процесс преобразования ГП "Леса Украины" в акционерное общество, что является завершающим этапом реформы лесной отрасли. Этот шаг позволит компании привлекать инвестиции и обновлять материально-техническую базу, при этом 100% акций будут принадлежать государству.

В Украине завершают "лесную" реформу: какие изменения ждут "Леса Украины"

В Украине начали процесс преобразования ГП "Леса Украины" в акционерное общество и создания комиссии по преобразованию и инвентаризации. Это завершающий этап реформы лесной отрасли, которую начали три года назад. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Детали

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Смаль подписал приказ о преобразовании ГП "Леса Украины" в акционерное общество и создании комиссии по преобразованию и инвентаризации.

Отмечается, что это завершающий этап реформы лесной отрасли, которую начали три года назад.

Корпоратизация ГП "Леса Украины" предусмотрена в Плане действий Правительства на 2025 год, к тому же это часть наших обязательств перед европейскими партнерами в рамках Ukraine Facility. Это гармонизация с корпоративными правилами ЕС и понятная для международных инвесторов модель управления, которая является условием для привлечения инвестиций

- заявил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егора Перелыгина, преобразование в акционерное общество позволит компании более гибко подходить к реализации инвестиционных проектов. Также акционерное общество имеет право направлять средства от реализации неликвидных активов в развитие компании, а это усиливает ее возможности и эффективность работы.

Корпоратизация – это возможность продолжать экономический рост благодаря масштабным инвестициям в развитие инфраструктуры (строительство лесных дорог), закупку новой техники (механизированная заготовка) и внедрение автоматизированных систем управления производственными процессами

- подчеркнул глава Гослесагентства Виктор Смаль.

Главные условия преобразования ГП "Леса Украины" в АО таковы:

  • собственником земель лесохозяйственного назначения, находящихся в постоянном пользовании ГП "Лесов Украины", останется государство (акционерное общество – только лесопользователь);
    • приватизация лесных ресурсов, как и раньше, запрещена законом "О приватизации объектов государственного и коммунального имущества";
      • формирование уставного капитала АО «Леса Украины» будет происходить за счет имущества предприятия (недвижимость, средства производства и т.д.);
        • 100% акций "Лесов Украины" будет принадлежать государству.

          В ведомстве добавили, что корпоратизация позволит "Лесам Украины" обновить материально-техническую базу, внедрить современные технологии, повысить эффективность производства и финансовые показатели.

          Справка

          Процесс корпоратизации предусмотрен Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.09.2022 № 1003 "Некоторые вопросы реформирования управления лесной отрасли".

          Кроме того, в начале 2025 года парламент принял закон, обязывающий преобразовать государственные предприятия в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью.

          ГП "Леса Украины" является крупнейшим лесопользователем в стране и одной из крупнейших государственных лесных компаний Европы. На предприятии работает более 22 тыс. сотрудников. А в управлении 6,6 млн га лесного фонда.

          Напомним

          Министры Украины и Дании подписали Меморандум о сотрудничестве на Генассамблее ООН. Документ предусматривает совместные проекты в биоэкономике, восстановлении лесов, сокращении выбросов и развитии агросектора, а также поддержку украинских фермеров.

          Трем экс-руководителям военного лесхоза грозит до 10 лет за незаконную вырубку леса23.09.25, 22:25 • 3326 просмотров

          Вита Зеленецкая

          ЭкономикаПолитика
          Дания
          Украина