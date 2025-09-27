В Украине завершают "лесную" реформу: какие изменения ждут "Леса Украины"
Киев • УНН
В Украине начат процесс преобразования ГП "Леса Украины" в акционерное общество, что является завершающим этапом реформы лесной отрасли. Этот шаг позволит компании привлекать инвестиции и обновлять материально-техническую базу, при этом 100% акций будут принадлежать государству.
В Украине начали процесс преобразования ГП "Леса Украины" в акционерное общество и создания комиссии по преобразованию и инвентаризации. Это завершающий этап реформы лесной отрасли, которую начали три года назад. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Детали
Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Смаль подписал приказ о преобразовании ГП "Леса Украины" в акционерное общество и создании комиссии по преобразованию и инвентаризации.
Отмечается, что это завершающий этап реформы лесной отрасли, которую начали три года назад.
Корпоратизация ГП "Леса Украины" предусмотрена в Плане действий Правительства на 2025 год, к тому же это часть наших обязательств перед европейскими партнерами в рамках Ukraine Facility. Это гармонизация с корпоративными правилами ЕС и понятная для международных инвесторов модель управления, которая является условием для привлечения инвестиций
По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егора Перелыгина, преобразование в акционерное общество позволит компании более гибко подходить к реализации инвестиционных проектов. Также акционерное общество имеет право направлять средства от реализации неликвидных активов в развитие компании, а это усиливает ее возможности и эффективность работы.
Корпоратизация – это возможность продолжать экономический рост благодаря масштабным инвестициям в развитие инфраструктуры (строительство лесных дорог), закупку новой техники (механизированная заготовка) и внедрение автоматизированных систем управления производственными процессами
Главные условия преобразования ГП "Леса Украины" в АО таковы:
- собственником земель лесохозяйственного назначения, находящихся в постоянном пользовании ГП "Лесов Украины", останется государство (акционерное общество – только лесопользователь);
- приватизация лесных ресурсов, как и раньше, запрещена законом "О приватизации объектов государственного и коммунального имущества";
- формирование уставного капитала АО «Леса Украины» будет происходить за счет имущества предприятия (недвижимость, средства производства и т.д.);
- 100% акций "Лесов Украины" будет принадлежать государству.
В ведомстве добавили, что корпоратизация позволит "Лесам Украины" обновить материально-техническую базу, внедрить современные технологии, повысить эффективность производства и финансовые показатели.
Справка
Процесс корпоратизации предусмотрен Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.09.2022 № 1003 "Некоторые вопросы реформирования управления лесной отрасли".
Кроме того, в начале 2025 года парламент принял закон, обязывающий преобразовать государственные предприятия в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью.
ГП "Леса Украины" является крупнейшим лесопользователем в стране и одной из крупнейших государственных лесных компаний Европы. На предприятии работает более 22 тыс. сотрудников. А в управлении 6,6 млн га лесного фонда.
Напомним
Министры Украины и Дании подписали Меморандум о сотрудничестве на Генассамблее ООН. Документ предусматривает совместные проекты в биоэкономике, восстановлении лесов, сокращении выбросов и развитии агросектора, а также поддержку украинских фермеров.
