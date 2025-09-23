Трем экс-руководителям военного лесхоза грозит до 10 лет за незаконную вырубку леса

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 4894 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 9058 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 10527 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 13783 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 32265 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 22852 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 53047 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40621 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38065 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50806 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
72%
752мм
Популярные новости
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 26892 просмотра
Генштаб подтвердил поражение двух ЛПДС в рф и вражеских самолетов в Крыму23 сентября, 10:43 • 9256 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 13534 просмотра
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23 сентября, 12:30 • 18153 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия18:48 • 4998 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 32267 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 27020 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 43334 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 45185 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 53048 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 13634 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 77178 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 38676 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 53843 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 105514 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Трем экс-руководителям военного лесхоза грозит до 10 лет за незаконную вырубку леса

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Днепропетровской области будут судить трех бывших руководителей Новомосковского военного лесхоза. Их обвиняют в незаконной вырубке леса на почти 70 млн гривен.

Трем экс-руководителям военного лесхоза грозит до 10 лет за незаконную вырубку леса

По материалам Государственного бюро расследований на Днепропетровщине будут судить трех экс-руководителей военного лесхоза за незаконную вырубку леса на почти 70 млн гривен. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Сотрудники Бюро завершили досудебное расследование в отношении трех бывших руководителей Новомосковского военного лесхоза из Днепропетровщины, которые годами допускали незаконные порубки тысяч деревьев.

Во время реорганизации военный лесхоз начал подчиняться Государственному агентству лесных ресурсов. Его работники, здания и имущество перешли в управление к Гослесагентству, однако более 20 тыс. гектаров леса осталось на балансе Минобороны.

Несмотря на реорганизацию, руководители лесхоза выдавали без соответствующей документации разрешения на вырубку деревьев на территории, за которую уже не отвечали. Из-за этого в лесах Минобороны годами продолжалась незаконная вырубка деревьев разных пород. Работы выполняли частные предприятия, которые затем сбывали древесину в интересах организаторов и участников сделки

- говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования проведено 40 экспертиз, которые установили, что из-за бездействия должностных лиц в 2023 году было незаконно срублено деревьев на более 68 млн грн.

Трое бывших руководителей Новомосковского военного лесхоза обвиняются в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Напомним

Установлены убытки государству на сумму 924,8 млн грн в досудебном расследовании деятельности ГП "Леса Украины" и его филиалов. Вручено 44 подозрения.

Лесная мафия на Волыни: 13 человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса29.08.25, 03:22 • 5066 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Днепропетровская область
Министерство обороны Украины