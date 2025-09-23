Трем экс-руководителям военного лесхоза грозит до 10 лет за незаконную вырубку леса

По материалам Государственного бюро расследований на Днепропетровщине будут судить трех экс-руководителей военного лесхоза за незаконную вырубку леса на почти 70 млн гривен. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники Бюро завершили досудебное расследование в отношении трех бывших руководителей Новомосковского военного лесхоза из Днепропетровщины, которые годами допускали незаконные порубки тысяч деревьев.

Во время реорганизации военный лесхоз начал подчиняться Государственному агентству лесных ресурсов. Его работники, здания и имущество перешли в управление к Гослесагентству, однако более 20 тыс. гектаров леса осталось на балансе Минобороны.

Несмотря на реорганизацию, руководители лесхоза выдавали без соответствующей документации разрешения на вырубку деревьев на территории, за которую уже не отвечали. Из-за этого в лесах Минобороны годами продолжалась незаконная вырубка деревьев разных пород. Работы выполняли частные предприятия, которые затем сбывали древесину в интересах организаторов и участников сделки