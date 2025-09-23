Трем экс-руководителям военного лесхоза грозит до 10 лет за незаконную вырубку леса
Киев • УНН
В Днепропетровской области будут судить трех бывших руководителей Новомосковского военного лесхоза. Их обвиняют в незаконной вырубке леса на почти 70 млн гривен.
По материалам Государственного бюро расследований на Днепропетровщине будут судить трех экс-руководителей военного лесхоза за незаконную вырубку леса на почти 70 млн гривен. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Сотрудники Бюро завершили досудебное расследование в отношении трех бывших руководителей Новомосковского военного лесхоза из Днепропетровщины, которые годами допускали незаконные порубки тысяч деревьев.
Во время реорганизации военный лесхоз начал подчиняться Государственному агентству лесных ресурсов. Его работники, здания и имущество перешли в управление к Гослесагентству, однако более 20 тыс. гектаров леса осталось на балансе Минобороны.
Несмотря на реорганизацию, руководители лесхоза выдавали без соответствующей документации разрешения на вырубку деревьев на территории, за которую уже не отвечали. Из-за этого в лесах Минобороны годами продолжалась незаконная вырубка деревьев разных пород. Работы выполняли частные предприятия, которые затем сбывали древесину в интересах организаторов и участников сделки
В рамках досудебного расследования проведено 40 экспертиз, которые установили, что из-за бездействия должностных лиц в 2023 году было незаконно срублено деревьев на более 68 млн грн.
Трое бывших руководителей Новомосковского военного лесхоза обвиняются в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Напомним
Установлены убытки государству на сумму 924,8 млн грн в досудебном расследовании деятельности ГП "Леса Украины" и его филиалов. Вручено 44 подозрения.
