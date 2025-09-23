Трьом екскерівникам військового лісгоспу загрожує до 10 років за незаконну вирубку лісу

За матеріалами Державного бюро розслідувань на Дніпропетровщині судитимуть трьох екскерівників військового лісгоспу за незаконну вирубку лісу на майже 70 млн гривень. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Працівники Бюро завершили досудове розслідування стосовно трьох колишніх очільників Новомосковського військового лісгоспу з Дніпропетровщини, які роками допускали незаконні порубки тисяч дерев.

Під час реорганізації військовий лісгосп почав підпорядковуватися Державному агентству лісових ресурсів. Його працівники, будівлі та майно перейшли в управління до Держлісагентства, проте понад 20 тис. гектарів лісу залишилося на балансі Міноборони.

Не зважаючи на реорганізацію, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на вирубку дерев на території, за яку вже не відповідали. Через це у лісах Міноборони роками тривала незаконна вирубка дерев різних порід Роботи виконували приватні підприємства, які потім збували деревину в інтересах організаторів та учасників оборудки - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування проведено 40 експертиз, які встановили, що через бездіяльність посадовців у 2023 році було незаконно зрубано дерев на понад 68 млн грн.

Троє колишніх керівників Новомосковського військового лісгоспу обвинувачуються у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо

Встановлено збитки державі на суму 924,8 млн грн у досудовому розслідуванні діяльності ДП "Ліси України" та його філій. Вручено 44 підозри.

