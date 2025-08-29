Лісова мафія на Волині: 13 осіб постануть перед судом за незаконну вирубку лісу
Київ • УНН
ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка незаконно вирубала понад 1,1 тисячі дерев на Волині, завдавши збитків на 6,4 млн грн. 13 учасників угруповання постануть перед судом.
Державне бюро розслідувань завершило одне з найгучніших розслідувань у сфері лісового господарства на Волині. До суду скеровано матеріали щодо злочинної організації, учасники якої у 2024 році незаконно вирубала понад 1,1 тисячі дерев на території філії "Камінь-Каширське лісове господарство" ДП "Ліси України". Збитки довкіллю перевищили 6,4 млн грн. Про це інформує ДБР, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що до складу угруповання входили 15 осіб: шестеро службовців Камінь-Каширського лісгоспу, співробітник ГУ ДСНС у Волинській області, який є сином організатора), а також комерсанти та перевізники.
Зловмисники багаторазово використовували одні й ті ж товарно-транспортні накладні, а ділову деревину - сосну, дуб, граб - оформлювали як дрова. Щоб приховати незаконну порубку, пні викорчовували та спалювали, а місця вирубки засипали землею. Деревину везли на лісопильні, де її переробляли на пиломатеріали.
У березні 2025 року працівники ДБР за підтримки ДВБ Нацполіції, ГУНП у Волинській області, СБУ та департаменту безпеки ДП "Ліси України" повідомили про підозру 11 учасникам. Троє переховувались, але згодом самостійно з’явилися до слідчих.
Організатор - місцевий підприємець - після викриття наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку із зізнанням. Провадження щодо нього закрито.
До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 13 учасників злочинної організації. Їм інкримінують:
- ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки);
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
- ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою);
- ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка лісу).
Під час обшуків у одного з перевізників також виявили бойові патрони, тож йому додатково інкримінують ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).
На три земельні ділянки, три будинки та 14 транспортних засобів накладено арешт. Посадовців Камінь-Каширського лісгоспу відсторонено від роботи, співробітника ГУ ДСНС - звільнено. Якщо провину буде доведено, учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
В ДБР повідомили, що один з фігурантів визнав провину та вже відшкодував державі 280 тис. грн у межах окремого кримінального провадження.
