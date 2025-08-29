$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 20753 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 36907 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 106809 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 58223 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 70985 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108910 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122349 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104721 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117156 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84432 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 55812 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 106813 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 194602 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 197151 перегляди
Лісова мафія на Волині: 13 осіб постануть перед судом за незаконну вирубку лісу

Київ • УНН

 • 38 перегляди

ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка незаконно вирубала понад 1,1 тисячі дерев на Волині, завдавши збитків на 6,4 млн грн. 13 учасників угруповання постануть перед судом.

Лісова мафія на Волині: 13 осіб постануть перед судом за незаконну вирубку лісу

Державне бюро розслідувань завершило одне з найгучніших розслідувань у сфері лісового господарства на Волині. До суду скеровано матеріали щодо злочинної організації, учасники якої у 2024 році незаконно вирубала понад 1,1 тисячі дерев на території філії "Камінь-Каширське лісове господарство" ДП "Ліси України". Збитки довкіллю перевищили 6,4 млн грн. Про це інформує ДБР, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що до складу угруповання входили 15 осіб: шестеро службовців Камінь-Каширського лісгоспу, співробітник ГУ ДСНС у Волинській області, який є сином організатора), а також комерсанти та перевізники.

Зловмисники багаторазово використовували одні й ті ж товарно-транспортні накладні, а ділову деревину - сосну, дуб, граб - оформлювали як дрова. Щоб приховати незаконну порубку, пні викорчовували та спалювали, а місця вирубки засипали землею. Деревину везли на лісопильні, де її переробляли на пиломатеріали.

У березні 2025 року працівники ДБР за підтримки ДВБ Нацполіції, ГУНП у Волинській області, СБУ та департаменту безпеки ДП "Ліси України" повідомили про підозру 11 учасникам. Троє переховувались, але згодом самостійно з’явилися до слідчих.

Організатор - місцевий підприємець - після викриття наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку із зізнанням. Провадження щодо нього закрито.

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 13 учасників злочинної організації. Їм інкримінують:

  •  ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки);
    • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
      • ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
        • ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою);
          • ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка лісу).

            Під час обшуків у одного з перевізників також виявили бойові патрони, тож йому додатково інкримінують ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

            На три земельні ділянки, три будинки та 14 транспортних засобів накладено арешт. Посадовців Камінь-Каширського лісгоспу відсторонено від роботи, співробітника ГУ ДСНС - звільнено. Якщо провину буде доведено, учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

            В ДБР повідомили, що один з фігурантів визнав провину та вже відшкодував державі 280 тис. грн у межах окремого кримінального провадження.

            Начальник Сарненського лісництва "Лісів України" викритий на отриманні понад 3 млн грн хабаря за сприяння у лісозаготівлях27.08.25, 14:12 • 3604 перегляди

            Віта Зеленецька

            Кримінал та НП
            Національна поліція України
            Волинська область
            Служба безпеки України