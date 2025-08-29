Лесная мафия на Волыни: 13 человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса
Киев • УНН
ГБР завершило расследование в отношении преступной организации, которая незаконно вырубила более 1,1 тысячи деревьев на Волыни, нанеся ущерб на 6,4 млн грн. 13 участников группировки предстанут перед судом.
Государственное бюро расследований завершило одно из самых громких расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни. В суд направлены материалы по преступной организации, участники которой в 2024 году незаконно вырубили более 1,1 тысячи деревьев на территории филиала "Камень-Каширское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины". Убытки окружающей среде превысили 6,4 млн грн. Об этом информирует ГБР, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в состав группировки входили 15 человек: шестеро служащих Камень-Каширского лесхоза, сотрудник ГУ ГСЧС в Волынской области, который является сыном организатора), а также коммерсанты и перевозчики.
Злоумышленники многократно использовали одни и те же товарно-транспортные накладные, а деловую древесину - сосну, дуб, граб - оформляли как дрова. Чтобы скрыть незаконную порубку, пни выкорчевывали и сжигали, а места вырубки засыпали землей. Древесину везли на лесопильни, где ее перерабатывали на пиломатериалы.
В марте 2025 года сотрудники ГБР при поддержке ДВБ Нацполиции, ГУНП в Волынской области, СБУ и департамента безопасности ГП "Леса Украины" сообщили о подозрении 11 участникам. Трое скрывались, но впоследствии самостоятельно явились к следователям.
Организатор - местный предприниматель - после разоблачения покончил с собой, оставив предсмертную записку с признанием. Производство в отношении него закрыто.
В суд направлены обвинительные акты в отношении 13 участников преступной организации. Им инкриминируют:
- ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия);
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
- ч. 4 ст. 28 (совершение преступления организованной группой);
- ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка леса).
Во время обысков у одного из перевозчиков также обнаружили боевые патроны, поэтому ему дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).
На три земельных участка, три дома и 14 транспортных средств наложен арест. Должностные лица Камень-Каширского лесхоза отстранены от работы, сотрудник ГУ ГСЧС - уволен. Если вина будет доказана, участникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В ГБР сообщили, что один из фигурантов признал вину и уже возместил государству 280 тыс. грн в рамках отдельного уголовного производства.
