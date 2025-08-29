Лесная мафия на Волыни: 13 человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса

$41.320.08
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 20787 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 36961 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 106862 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 58259 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 71013 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 108918 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 122357 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104725 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117159 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84434 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атакиVideo28 августа, 16:19 • 10164 просмотра
В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции ТверьPhoto28 августа, 16:25 • 3472 просмотра
Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится28 августа, 18:03 • 3916 просмотра
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека28 августа, 18:04 • 4904 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт28 августа, 18:17 • 8876 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 20779 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 55820 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 106850 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 194610 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 197160 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Олег Синегубов
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумы
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 125601 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 155929 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 157876 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 148287 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 178875 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

Лесная мафия на Волыни: 13 человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса

Киев • УНН

 • 44 просмотра

ГБР завершило расследование в отношении преступной организации, которая незаконно вырубила более 1,1 тысячи деревьев на Волыни, нанеся ущерб на 6,4 млн грн. 13 участников группировки предстанут перед судом.

Лесная мафия на Волыни: 13 человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса

Государственное бюро расследований завершило одно из самых громких расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни. В суд направлены материалы по преступной организации, участники которой в 2024 году незаконно вырубили более 1,1 тысячи деревьев на территории филиала "Камень-Каширское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины". Убытки окружающей среде превысили 6,4 млн грн. Об этом информирует ГБР, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в состав группировки входили 15 человек: шестеро служащих Камень-Каширского лесхоза, сотрудник ГУ ГСЧС в Волынской области, который является сыном организатора), а также коммерсанты и перевозчики.

Злоумышленники многократно использовали одни и те же товарно-транспортные накладные, а деловую древесину - сосну, дуб, граб - оформляли как дрова. Чтобы скрыть незаконную порубку, пни выкорчевывали и сжигали, а места вырубки засыпали землей. Древесину везли на лесопильни, где ее перерабатывали на пиломатериалы.

В марте 2025 года сотрудники ГБР при поддержке ДВБ Нацполиции, ГУНП в Волынской области, СБУ и департамента безопасности ГП "Леса Украины" сообщили о подозрении 11 участникам. Трое скрывались, но впоследствии самостоятельно явились к следователям.

Организатор - местный предприниматель - после разоблачения покончил с собой, оставив предсмертную записку с признанием. Производство в отношении него закрыто.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 13 участников преступной организации. Им инкриминируют:

  •  ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия);
    • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
      • ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
        • ч. 4 ст. 28 (совершение преступления организованной группой);
          • ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка леса).

            Во время обысков у одного из перевозчиков также обнаружили боевые патроны, поэтому ему дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

            На три земельных участка, три дома и 14 транспортных средств наложен арест. Должностные лица Камень-Каширского лесхоза отстранены от работы, сотрудник ГУ ГСЧС - уволен. Если вина будет доказана, участникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

            В ГБР сообщили, что один из фигурантов признал вину и уже возместил государству 280 тыс. грн в рамках отдельного уголовного производства.

            Начальник Сарненского лесничества "Лесов Украины" разоблачен на получении более 3 млн грн взятки за содействие в лесозаготовках27.08.25, 14:12 • 3604 просмотра

