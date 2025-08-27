Начальник Сарненского лесничества "Лесов Украины" разоблачен на получении более 3 млн грн взятки за содействие в лесозаготовках

Начальник Сарненского филиала "Полесский лесной офис" ГСХП "Леса Украины" получил более 3 млн грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, под процессуальным руководством которого осуществляется расследование, пишет УНН.

Детали

Как указывает следствие, должностное лицо требовало взятку от представителей предприятий за согласование вырубки определенного объема древесины, а также за подписание актов и содействие хозяйственной деятельности предприятия.

Кроме того, начальник филиала обещал помочь в победах в тендерах на заготовку древесины для отдельных предприятий.

Общая сумма неправомерной выгоды превысила 3 млн грн. Получение средств осуществлялось двумя траншами. Во время получения очередной части денежных средств должностное лицо задержано в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемого и изъяли документы и другие доказательные вещи, свидетельствующие о преступлении. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством.

Ущерб на более чем 248 млн грн: в Украине будут судить причастных к злоупотреблениям в сфере обороны

После доведения обвинения фигурант может попасть в тюрьму на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении за ущерб при закупках на сумму более 340 млн грн