Начальник Сарненского лесничества "Лесов Украины" разоблачен на получении более 3 млн грн взятки за содействие в лесозаготовках

$41.400.03
48.270.21
ukenru
11:13 • 2172 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 3016 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 14630 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 41201 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 39691 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 102364 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 72225 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 149603 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151206 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 59183 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.3м/с
36%
751мм
Популярные новости
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 30083 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 28323 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 24236 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 22237 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 23479 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 41217 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 66325 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 63563 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 149614 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151207 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марк Цукерберг
Виктор Орбан
Ларс Лёкке Расмуссен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 12083 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 12617 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 23767 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 22575 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 72692 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
ТикТок
Facebook

Начальник Сарненского лесничества "Лесов Украины" разоблачен на получении более 3 млн грн взятки за содействие в лесозаготовках

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Начальник Сарненского филиала "Полесский лесной офис" получил взятку в более чем 3 млн грн за согласование вырубки древесины и помощь в тендерах. Его задержали во время получения очередной части средств, сообщили о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения.

Начальник Сарненского лесничества "Лесов Украины" разоблачен на получении более 3 млн грн взятки за содействие в лесозаготовках

Начальник Сарненского филиала "Полесский лесной офис" ГСХП "Леса Украины" получил более 3 млн грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, под процессуальным руководством которого осуществляется расследование, пишет УНН.

Детали

Как указывает следствие, должностное лицо требовало взятку от представителей предприятий за согласование вырубки определенного объема древесины, а также за подписание актов и содействие хозяйственной деятельности предприятия.

Кроме того, начальник филиала обещал помочь в победах в тендерах на заготовку древесины для отдельных предприятий.

Общая сумма неправомерной выгоды превысила 3 млн грн. Получение средств осуществлялось двумя траншами. Во время получения очередной части денежных средств должностное лицо задержано в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины

– говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемого и изъяли документы и другие доказательные вещи, свидетельствующие о преступлении. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством.

Ущерб на более чем 248 млн грн: в Украине будут судить причастных к злоупотреблениям в сфере обороны27.08.2025, 10:39 • 2280 просмотров

После доведения обвинения фигурант может попасть в тюрьму на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении за ущерб при закупках на сумму более 340 млн грн09.07.2025, 15:24 • 1412 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Украина