Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении за ущерб при закупках на сумму более 340 млн грн

Бывшему руководителю Департамента ресурсного обеспечения Минобороны Украины сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе. По данным следствия, действия экс-чиновника нанесли ущерб государству в более чем 340 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Детали

По данным УНН, речь идет о Максиме Гриценко, который фигурирует в деле Гринкевичей.

В Офисе Генпрокурора указали, что при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и совместно с Государственным бюро расследований сообщено о подозрении бывшему руководителю Департамента ресурсного обеспечения Минобороны Украины (ныне Департамент государственных закупок и поставок материальных ресурсов) по ч. 4 ст. 425 УК Украины (Халатное отношение к военной службе).

Следствие установило, что в августе-ноябре 2023 года должностное лицо Минобороны заключило с рядом субъектов предпринимательской деятельности 19 договоров о поставке для государственных нужд смазочных средств, нефти и дистиллятов для техники специального назначения на 2,045 млрд гривен. При этом, как указано, в сумму государственных договоров был включен НДС в размере 340,867 млн гривен вопреки Постановлению КМУ от 02.03.2022 № 178 и ст. 195 Налогового кодекса Украины.

Своими действиями экс-чиновник Минобороны причинил тяжкие последствия на указанную сумму - указали в ОГП.

Отмечается, что убытки подтвердились аудитом Государственной аудиторской службы Украины и заключением судебно-экономической экспертизы.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора приняли меры для возмещения в государственный бюджет Украины субъектами хозяйствования убытков на сумму 329,22 млн гривен. Принимаются соответствующие меры по взысканию еще 11,647 млн гривен - добавили в прокуратуре.

Дополнение

4 июля сообщалось, что Максиму Гриценко сообщили о подозрении в служебной халатности и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) с убытками на более чем 2 млрд грн.

Напомним

17 января 2024 года ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, в деле об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января того же года сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман Гринкевич был объявлен в розыск. 22 января стало известно, что Роман Гринкевич задержан в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

16 января 2025 года ГБР завершило расследование в отношении Игоря и Романа Гринкевичей по поставке некачественной военной одежды для ВСУ. Убытки государства составили более 1,1 млрд грн, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.