Справа Гринкевичів: ДБР повідомило львівському бізнесмену про підозру за мільярдну оборудку з одягом для ЗСУ

Державне бюро розслідувань поінформувало у середу, що повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн, передає УНН.

Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, ідеться зокрема про Ігоря Гринкевича та сина.

Деталі

"Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ", - повідомили у ДБР.

Як повідомляють у ДБР, встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. "Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн", - розповіли у бюро.

Під час слідства, як повідомляється, було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені "підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України".

"Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень", - повідомили у бюро.

Як вказано, п’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

"Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у ДБР.

Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР, як вказано, встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація стосовно посадовців Міністерства оборони України.

Доповнення

Як зазначили у ДБР, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. У кримінальному провадженні щодо спроби дати хабар статус підозрюваного мав Ігор Гринкевич, повідомляли у ДБР.

Наразі він перебуває під вартою, вказали у бюро.