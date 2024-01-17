Дело Гринкевичей: ГБР сообщило львовскому бизнесмену о подозрении за миллиардную сделку с одеждой для ВСУ

Государственное бюро расследований проинформировало в среду, что сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн, передает УНН.

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и сыне.

Детали

"Работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, которые нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Бюро разоблачило их на схемах с закупками одежды и белья для ВСУ", - сообщили в ГБР.

Как сообщают в ГБР, установлено, что предприниматель создал преступную организацию для противоправного завладения бюджетными средствами. "Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды. В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку Министерству обороны одежды на более 1,5 млрд грн", - рассказали в бюро.

Во время следствия, как сообщается, было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены "подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины".

"Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб на более чем 934 миллиона гривен", - сообщили в бюро.

Как указано, пяти членам преступной организации сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины).

"Члены преступной организации задержаны и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ГБР.

Санкции статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи ГБР, как указано, устанавливают полный круг лиц причастных к уголовному правонарушению, в том числе проверяется информация в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины.

Дополнение

Как отметили в ГБР, 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов США предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. В уголовном производстве о попытке дать взятку статус подозреваемого имел Игорь Гринкевич, сообщали в ГБР.

Сейчас он находится под стражей, указали в бюро.