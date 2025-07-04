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Експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості зі збитками близько 2 млрд грн

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Колишньому посадовцю Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів. Його дії призвели до збитків державі на близько 2 млрд грн через безпідставне включення ПДВ у договори на постачання пального.

Експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості зі збитками близько 2 млрд грн

Колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру  у службовій недбалості та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України) зі збитками на понад 2 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генерального Прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними УНН йдеться про Максима Гриценко, якій фігурує у справі Гринкевичів.

Підозрюваний упродовж 2023 року уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб паливно-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більше 2 млрд грн податку на додану вартість

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.

В ході досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більше 1,8 млрд грн.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюють слідчі ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГОУ ДБР.

Нагадаємо

17 січня 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня тогож рокусина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

16 січня 2025 року ДБР завершило розслідування щодо Ігоря та Романа Гринкевичів за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ. Збитки держави склали понад 1,1 млрд грн, обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.

Командир підрозділу ДПСУ отримав вирок за неякісні шоломи на 36 млн гривень: деталі04.07.25, 11:31 • 1158 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Міністерство оборони України
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