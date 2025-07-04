Експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості зі збитками близько 2 млрд грн

Колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України) зі збитками на понад 2 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генерального Прокурора, пише УНН.

За даними УНН йдеться про Максима Гриценко, якій фігурує у справі Гринкевичів.

Підозрюваний упродовж 2023 року уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб паливно-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більше 2 млрд грн податку на додану вартість