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Командир підрозділу ДПСУ отримав вирок за неякісні шоломи на 36 млн гривень: деталі

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Суд визнав командира військової частини ДПСУ винним у недбалому ставленні до служби через закупівлю неякісних шоломів на 36 мільйонів гривень. Йому призначено 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Командир підрозділу ДПСУ отримав вирок за неякісні шоломи на 36 млн гривень: деталі

Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби України винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Йдеться про закупівлю шоломів на 36 мільйонів гривень. На суді прокурори довели, що командир проявив службову недбалість під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів. В результаті військова частина отримала неякісні шоломи.

Командира визнали винним за ч. 4 ст. 425 КК України. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Крім того, суд розглядає справу стосовно директора товариства, який поставив підрозділу Державної прикордонної служби неякісні балістичні шоломи.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Київщині двом офіцерам оголосили про підозру у приховуванні самогубства військового. Через фальсифікацію службового розслідування сім'ї безпідставно виплатили 15 млн грн.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Державна прикордонна служба України
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