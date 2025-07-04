Командир підрозділу ДПСУ отримав вирок за неякісні шоломи на 36 млн гривень: деталі

Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби України винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Йдеться про закупівлю шоломів на 36 мільйонів гривень. На суді прокурори довели, що командир проявив службову недбалість під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів. В результаті військова частина отримала неякісні шоломи.

Командира визнали винним за ч. 4 ст. 425 КК України. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Крім того, суд розглядає справу стосовно директора товариства, який поставив підрозділу Державної прикордонної служби неякісні балістичні шоломи.

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Раніше УНН повідомляв, що на Київщині двом офіцерам оголосили про підозру у приховуванні самогубства військового. Через фальсифікацію службового розслідування сім'ї безпідставно виплатили 15 млн грн.