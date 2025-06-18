Двоє офіцерів отримали підозру за приховування самогубства військового: сім’ї безпідставно виплатили 15 млн грн - ДБР

На Київщині ДБР повідомило про підозру двом офіцерам, які приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування. Посадовці спотворили результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства - йдеться у повідомленні.

Посадовці, знаючи про факт самогубства, склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.

Колишнім службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України — умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

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