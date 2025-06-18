Двое офицеров получили подозрение за сокрытие самоубийства военного: семье безосновательно выплатили 15 млн грн - ГБР

В Киевской области ГБР сообщило о подозрении двум офицерам, которые скрыли самоубийство военного и сфальсифицировали служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевской области и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования. Должностные лица исказили результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства - говорится в сообщении.

Должностные лица, зная о факте самоубийства, составили и подписали сфальсифицированный акт, в котором указали, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

На основании поддельных документов семье погибшего была безосновательно выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен.

Бывшим должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины - умышленное неисполнение военным должностным лицом действий, которые оно обязано было выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

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