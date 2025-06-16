Правоохранитель с гражданским сливали данные для подготовки убийства первого заместителя Министра здравоохранения - ГБР
Киев • УНН
Правоохранитель и житель Киева сливали информацию о бывшем заместителе министра, которая использовалась при подготовке покушения. Им уже сообщено о подозрении.
Правоохранителя и жителя Киева разоблачили в передаче закрытой информации, которую использовали при планировании покушения на бывшего первого заместителя Министра здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.
Детали
Следователи установили, что мужчины продали заказчикам информацию с ограниченным доступом о бывшем заместителе министра Сергее Дуброве.
Они продали заказчикам информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе Министра здравоохранения Украины, которую использовали при подготовке его убийства
В ГБР напомнили, что события берут начало с октября 2024 года. Тогда в столичной больнице умерла женщина, получившая тяжелые травмы в ДТП. В день инцидента на смене был врач-анестезиолог – первый заместитель министра.
Несмотря на серьезные травмы, ее друзья считали, что в смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить
Благодаря действиям правоохранителей преступление удалось остановить на этапе планирования. В ходе расследования выяснилось, как злоумышленники получили конфиденциальные сведения о должностном лице.
При подготовке задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте жительства должностного лица и его семьи. Тот, в свою очередь, получил ее от знакомого правоохранителя, имевшего доступ к закрытым базам данных
Обоим фигурантам сообщено о подозрении по статье, предусматривающей ответственность за незаконное распространение информации с ограниченным доступом.
Правоохранителю и гражданскому гражданину сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины)
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Досудебное следствие продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская городская прокуратура.
Напомним
Как сообщал УНН, в январе 2025 года правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва. Были задержаны двое сообщников, которые собирались ликвидировать должностное лицо.