Правоохранитель с гражданским сливали данные для подготовки убийства первого заместителя Министра здравоохранения - ГБР

Правоохранителя и жителя Киева разоблачили в передаче закрытой информации, которую использовали при планировании покушения на бывшего первого заместителя Министра здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

Следователи установили, что мужчины продали заказчикам информацию с ограниченным доступом о бывшем заместителе министра Сергее Дуброве.

Они продали заказчикам информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе Министра здравоохранения Украины, которую использовали при подготовке его убийства

В ГБР напомнили, что события берут начало с октября 2024 года. Тогда в столичной больнице умерла женщина, получившая тяжелые травмы в ДТП. В день инцидента на смене был врач-анестезиолог – первый заместитель министра.

Несмотря на серьезные травмы, ее друзья считали, что в смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить

Благодаря действиям правоохранителей преступление удалось остановить на этапе планирования. В ходе расследования выяснилось, как злоумышленники получили конфиденциальные сведения о должностном лице.

При подготовке задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте жительства должностного лица и его семьи. Тот, в свою очередь, получил ее от знакомого правоохранителя, имевшего доступ к закрытым базам данных