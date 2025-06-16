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Правоохранитель с гражданским сливали данные для подготовки убийства первого заместителя Министра здравоохранения - ГБР

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Правоохранитель и житель Киева сливали информацию о бывшем заместителе министра, которая использовалась при подготовке покушения. Им уже сообщено о подозрении.

Правоохранитель с гражданским сливали данные для подготовки убийства первого заместителя Министра здравоохранения - ГБР

Правоохранителя и жителя Киева разоблачили в передаче закрытой информации, которую использовали при планировании покушения на бывшего первого заместителя Министра здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

Детали

Следователи установили, что мужчины продали заказчикам информацию с ограниченным доступом о бывшем заместителе министра Сергее Дуброве.

Они продали заказчикам информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе Министра здравоохранения Украины, которую использовали при подготовке его убийства

– сообщили в ведомстве.

В ГБР напомнили, что события берут начало с октября 2024 года. Тогда в столичной больнице умерла женщина, получившая тяжелые травмы в ДТП. В день инцидента на смене был врач-анестезиолог – первый заместитель министра.

Несмотря на серьезные травмы, ее друзья считали, что в смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить

– пояснили в Бюро.

Благодаря действиям правоохранителей преступление удалось остановить на этапе планирования. В ходе расследования выяснилось, как злоумышленники получили конфиденциальные сведения о должностном лице.

При подготовке задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте жительства должностного лица и его семьи. Тот, в свою очередь, получил ее от знакомого правоохранителя, имевшего доступ к закрытым базам данных

– отмечают в сообщении.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по статье, предусматривающей ответственность за незаконное распространение информации с ограниченным доступом.

Правоохранителю и гражданскому гражданину сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины)

– сообщили в ГБР.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Досудебное следствие продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним

Как сообщал УНН, в январе 2025 года правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва. Были задержаны двое сообщников, которые собирались ликвидировать должностное лицо.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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