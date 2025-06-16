Правоохоронець із цивільним зливали дані для підготовки вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я - ДБР

Правоохоронця та мешканця Києва викрили у передачі закритої інформації, яку використали при плануванні замаху на колишнього першого заступника Міністра охорони здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань.

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Слідчі встановили, що чоловіки продали замовникам інформацію з обмеженим доступом про колишнього заступника міністра Сергія Дуброва.

Вони продали замовникам інформацію з закритих баз даних щодо колишнього першого заступника Міністра охорони здоров’я України, яку використали під час підготовки його вбивства – повідомили у відомстві.

У ДБР нагадали, що події беруть початок з жовтня 2024 року. Тоді у столичній лікарні померла жінка, яка отримала тяжкі травми у ДТП. У день інциденту на зміні був лікар-анестезіолог – перший заступник міністра.

Попри серйозні травми її друзі вважали, що у смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити – пояснили у Бюро.

Завдяки діям правоохоронців злочин вдалося зупинити на етапі планування. Під час розслідування з’ясувалося, як зловмисники отримали конфіденційні відомості про посадовця.

Під час підготовки задуманого зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних – зазначають у повідомленні.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею, що передбачає відповідальність за незаконне розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Правоохоронцю та цивільному громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України) – повідомили у ДБР.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років. Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваних. Досудове слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у січні 2025 року правоохоронці запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва. Було затримано двох спільників, які збиралися ліквідувати посадовця.