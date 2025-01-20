У Києві правоохоронці запобігли вбивству заступника міністра охорони здоров'я
Київ • УНН
Правоохоронці затримали двох спільників, які планували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я. СБУ та Нацполіція провели спецоперацію та запобігли злочину.
Правоохоронці запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я України. Було затримано двох спільників, які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора.
Наразі посаду першого заступника міністра охорони здоров’я займає Сергій Дубров.
За даними СБУ, фігурантів затримали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.
За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. За даними СБУ, вони декілька місяців стежили за першим заступником міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.
Щоб ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби.
Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.
В ОГПУ вказали, що мотивами замаху на вбивсто могла стати смерть жінки в одній зі столичних лікарень у жовтні 2024 року внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.
Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Довідково
Сергія Дуброва призначили першим заступником міністра охорони здоров’я у березні 2023 року. 3 2003 року по теперішній час він працює лікарем-анестезіологом відділення анестезіології та інтенсивної терапії (за сумісництвом).