В Киеве правоохранители предотвратили убийство заместителя министра здравоохранения

Правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Были задержаны двое сообщников, которые планировали ликвидировать должностное лицо в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора.

В настоящее время должность первого заместителя министра здравоохранения занимает Сергей Дубров.

По данным СБУ, фигурантов задержали "на горячем", когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления.

По материалам дела, злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области. По данным СБУ, они в течение нескольких месяцев следили за первым заместителем министра, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения.

Чтобы ликвидировать должностное лицо из пистолета, они длительное время ходили в частный тир и практиковали свои навыки стрельбы.

Затем злоумышленники начали искать продавца оружия на черном рынке, но в момент передачи средств за пистолет их задержали сотрудники СБУ и Нацполиции.

В ОГПУ указали, что мотивом убийства могла стать смерть женщины в одной из столичных больниц в октябре 2024 года в результате тяжелых травм, полученных в ДТП. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении.

Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Справочно

Сергея Дуброва назначили первым заместителем министра здравоохранения в марте 2023 года. С 2003 года по настоящее время он работает врачом-анестезиологом отделения анестезиологии и интенсивной терапии (по совместительству).