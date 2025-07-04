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Командир подразделения ГПСУ получил приговор за некачественные шлемы на 36 млн гривен: детали

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Суд признал командира воинской части ГПСУ виновным в халатном отношении к службе из-за закупки некачественных шлемов на 36 миллионов гривен. Ему назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Командир подразделения ГПСУ получил приговор за некачественные шлемы на 36 млн гривен: детали

Суд признал командира одной из воинских частей Государственной пограничной службы Украины виновным в халатном отношении к службе в условиях военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Речь идет о закупке шлемов на 36 миллионов гривен. На суде прокуроры доказали, что командир проявил служебную халатность при заключении и исполнении договора на поставку баллистических шлемов. В результате воинская часть получила некачественные шлемы.

Командира признали виновным по ч. 4 ст. 425 УК Украины. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд рассматривает дело в отношении директора общества, который поставил подразделению Государственной пограничной службы некачественные баллистические шлемы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на Киевщине двум офицерам объявили о подозрении в сокрытии самоубийства военного. Из-за фальсификации служебного расследования семье безосновательно выплатили 15 млн грн.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Государственная пограничная служба Украины
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