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Экс-чиновнику Минобороны сообщено о подозрении в служебной халатности с ущербом около 2 млрд грн

Киев • УНН

 • 451 просмотра

Бывшему должностному лицу Минобороны сообщено о подозрении в служебной халатности и использовании поддельных документов. Его действия привели к ущербу государству на около 2 млрд грн из-за безосновательного включения НДС в договоры на поставку топлива.

Экс-чиновнику Минобороны сообщено о подозрении в служебной халатности с ущербом около 2 млрд грн

Бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в служебной халатности и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) с ущербом на более чем 2 млрд грн. Об этом сообщает Офис Генерального Прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным УНН, речь идет о Максиме Гриценко, который фигурирует в деле Гринкевичей.

Подозреваемый в течение 2023 года заключил с рядом субъектов предпринимательской деятельности 76 договоров о поставке для государственных нужд горюче-смазочных материалов для техники специального назначения на общую сумму более 17 млрд грн. В эту сумму в нарушение требований законодательства безосновательно включено более 2 млрд грн налога на добавленную стоимость

- говорится в сообщении.

Отмечается, что такими действиями экс-чиновника государству нанесен значительный ущерб.

В ходе досудебного расследования субъекты хозяйствования возместили более 1,8 млрд грн.

Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляют следователи ГСУ ГБР при оперативном сопровождении ГОУ ГБР.

Напомним

17 января 2024 года ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, в деле об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января того же года сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

16 января 2025 года ГБР завершило расследование в отношении Игоря и Романа Гринкевичей по поставке некачественной военной одежды для ВСУ. Ущерб государству составил более 1,1 млрд грн, обвиняемым грозит до 15 лет заключения.

Командир подразделения ГПСУ получил приговор за некачественные шлемы на 36 млн гривен: детали04.07.25, 11:31 • 1097 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Министерство обороны Украины
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