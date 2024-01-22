Постачання неякісного одягу для ЗСУ: правоохоронці затримали Романа Гринкевича
Київ • УНН
При спробі перетину кордону затримали Романа Гринкевича, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для Збройних сил України на суму 1 мільярд гривень.
При спробі перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн. Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Андрій Костін, повідомляє УНН.
Як стало відомо УНН з джерел мова про Романа Гринкевича.
Деталі
Як зазначається, затримали його в Одесі 22 січня 2023 року о 6:50 ранку при спробі виїхати за межі країни.
За даними слідства, підозрюваний виїхав до м Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. Як повідомляв УНН, 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.
Нагадаємо
18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. Він є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.
17 січня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці встановлюють місцеперебування Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.
17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.